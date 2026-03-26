        Tarsus Üniversitesi'nde "Dezenformasyonla Mücadele Farkındalık Eğitimi" düzenlendi

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Adana Bölge Müdürlüğü tarafından Tarsus Üniversitesi'nde "Dezenformasyonla Mücadele Farkındalık Eğitimi" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2026 - 15:59 Güncelleme:
        Rektörlük Konferans Salonu'nda düzenlenen eğitime, aralarında akademisyenler ve öğrencilerin de olduğu yaklaşık 600 kişi katıldı.

        Eğitimde, dijital mecralarda hızla yayılan yanlış bilgilerin tespiti, doğru bilgiye ulaşma yöntemleri ve sosyal medya kullanımında dikkat edilmesi gereken hususlar ele alındı.

        Programda sunum yapan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Adana Bölge Müdürlüğü Eğitim Uzmanı Yasemin Yıldırım, dezenformasyonun oluşum süreçleri ve toplumsal etkileri hakkında bilgi paylaştı, dijital ortamlarda doğru bilgiye erişim yollarını anlattı.

        Eğitimle katılımcıların dijital platformlarda karşılaştıkları yanıltıcı içeriklere karşı farkındalık kazanması ve bilinçli medya kullanıcıları haline gelmeleri amaçlanıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

