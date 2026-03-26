Anamur ilçesinde öğrencilere fidan dağıtıldı

Mersin'in Anamur ilçesinde Orman Haftası kapsamında öğrencilere fidan dağıtıldı. Anamur Orman İşletme Müdürlüğünce öğrencilere yönelik etkinlik düzenlendi. Müdürlük bahçesinde yapılan etkinlikte kurum yetkilileri öğrencilere ormanların önemini anlattı. Anamur Kaymakamı Kemal Duru'nun da katıldığı etkinlikte öğrencilere fidan dağıtıldı.

