        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu'dan Kütüphane Haftası mesajı

        Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, Kütüphane Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2026 - 12:00 Güncelleme:
        Topsakaloğlu, mesajında, kütüphanelerin, toplumun kültür ve medeniyet birikiminin hazinesi olduğunu belirtti.

        Bu hazinenin niteliği ve çokluğunun, bir ülkenin gelişmişliğinin ve kültürel seviyesinin en önemli göstergelerinden olduğunu kaydeden Topsakaloğlu, şu ifadeleri kullandı:

        "İçinde bulunduğumuz bilgi çağında, bireysel ya da toplumsal olarak iyi, güzel ve başarılı bir yer edinmek istiyorsak, okumak, düşünmek, eleştirmek ve en önemlisi bilim üretmek zorundayız. Bu anlamda nasıl ki eğitimin, bilimin, sanatın olmadığı bir dünya düşünemiyorsak, kitapların ve kütüphanelerin de olmadığı bir dünya düşünemeyiz."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        ABD İran'a kara harekatına mı hazırlanıyor?
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Tel Aviv'de savaş karşıtı protestoya polis müdahalesi!
        "Trump'ı durdurun!"
        İçişleri Bakanlığı'ndan yeni uygulama: Radar haritası yayınlandı
        Ölüme neden olan yumrukta dava açıldı!
        Beşiktaş'tan gündem yeniden Ferreirinha!
        Filolar büyüyor, pilot açığı derinleşiyor!
        Tartıştığı karısını öldürüp, intihar etti
        Halkbank KBSL'de final heyecanı HT Spor'da!
        Son hali endişelendirdi
        Kahkaha zinciri nasıl başlıyor?
        Londra'da aşırı sağa karşı şimdiye kadarki en büyük gösteri!
        "Burcu'nun tarafındayım"
        Genç kadını boğdu, çuvala koydu, çöplüğe attı!
        Motosiklet bebek arabasına çarptı! Arya bebek hayatını kaybetti!
        İtibar kaybediyorlar
        Uyku için en iyi ses hangisi?
        Sağanak, fırtına ve çığ tehlikesine dikkat!
        İngiliz devi Arda Güler'in peşinde!

