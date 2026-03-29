Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu'dan Kütüphane Haftası mesajı

Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, Kütüphane Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.



Topsakaloğlu, mesajında, kütüphanelerin, toplumun kültür ve medeniyet birikiminin hazinesi olduğunu belirtti.



Bu hazinenin niteliği ve çokluğunun, bir ülkenin gelişmişliğinin ve kültürel seviyesinin en önemli göstergelerinden olduğunu kaydeden Topsakaloğlu, şu ifadeleri kullandı:



"İçinde bulunduğumuz bilgi çağında, bireysel ya da toplumsal olarak iyi, güzel ve başarılı bir yer edinmek istiyorsak, okumak, düşünmek, eleştirmek ve en önemlisi bilim üretmek zorundayız. Bu anlamda nasıl ki eğitimin, bilimin, sanatın olmadığı bir dünya düşünemiyorsak, kitapların ve kütüphanelerin de olmadığı bir dünya düşünemeyiz."

