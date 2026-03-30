Mersin'de devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Mersin'in Tarsus ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi. Selim Arıkuşu'nun (47) kullandığı plakası öğrenilemeyen motosiklet, Yeşiltepe Mahallesi'ndeki yolda devrildi. Yaralanan sürücü, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekibince Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Arıkuşu, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.