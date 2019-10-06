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Başkan Seçer, 'Barış Heykeli'nin açılışına katıldı Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap ...

İHA

Başkan Seçer, 'Barış Heykeli'nin açılışına katıldı Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer: "Biz siyasilerin yapacağı en güzel iş barışı tahkim etmek"

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, siyasilerin yapacağı en güzel işin barışı tahkim etmek olduğunu söyledi.
Barış Parkı içerisine yapılan, bir elinde zeytin dalı, bir elinde güvercin tutan, kaidesinde Mustafa Kemal Atatürk’ün “Dünya üzerinde gördüğünüz her şey kadının eseridir” sözlerinin yazılı olduğu Barış Heykeli, Başkan Seçer’in katılımı ile açıldı.
Açılış öncesi bir konuşma yaparak barış mesajları veren Başkan Seçer, Mersin’de huzuru ve kardeşliği tahkim edeceklerini ifade etti. Seçer, “Barışın, kardeşliğin, birliğin, beraberliğin, huzurun, çok önemli kavramlar olduğunu hepimiz biliyoruz. Bizim siyasetçiler olarak yapacağımız en hayırlı, en iyi, en güzel hizmet, her birimizin kendi alanımızda barışı tahkim etmesi, barışı güçlü kılması ve huzuru sağlaması. Biz de partili partisiz ayırmıyoruz, herkesi kucaklıyoruz” dedi.
“Vatandaşlarımız barışı, huzuru ve birliği önceliyor”
Seçer, 31 Mart seçimlerinde vatandaşların barışı, huzuru ve kardeşliği öncelediği için kendilerine oy verdiğini belirtti. Vatandaşların kendilerine yüklediği görevin farkında olduklarını ifade eden Seçer, toplumda barışı hep birlikte tahkim edeceklerini söyledi. Seçer, “Bugün buradaysak, 31 Mart’ta Türkiye’ye baharı getirebildiysek, bunun temel sebebi de yurttaşlarımızın yoğun bir desteğini almamızdır. Yurttaşlarımız bize bu desteği verirken birinci sıraya koyduğu başlık, Türkiye’de barışı, huzuru, birliği ve beraberliği öncelemesidir” ifadelerini kullandı.
“Partili partisiz ayırmıyoruz, herkesi kucaklıyoruz”
Barış için partili partisiz ayrım yapmadan herkesi kucaklayacaklarını dile getiren Seçer, “Burası Barış Parkı ve bize barışı hatırlatsın. Açacağımız heykel de barışı sembolize ediyor. Bir farkındalık oluşturacaksak burada, sözde kalmamalı. Bizlerin bunu uygulamaya koyması gerekiyor ve yapıyoruz da yapacağız da. Partili partisiz ayırmıyoruz, herkesi kucaklıyoruz" diye konuştu.
Seçer, konuşmasının ardından protokol üyeleri ve vatandaşlarla beraber barışın simgesi olan beyaz güvercin uçurdu. Ardından barış türküleri eşliğinde heykelin açılışı gerçekleştirildi.

MERSİN

06 Ekim 2019 Pazar

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