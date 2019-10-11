MESKİ, Bozön’ün içme suyu şebeke hattını yeniliyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, Mezitli ilçesinin Bozön Mahallesinde, sık sık arıza meydana gelen ekonomik ömrünü tamamlayan 9 bin metrelik içme suyu şebeke hattını yeniliyor.

MESKİ’den yapılan yazılı açıklamaya göre, Bozön Mahallesinde içme suyu çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Bozön’de 1970’li yıllarda yapılan ve ekonomik ömrünü tamamlamış olan içme suyu şebeke hattında sık sık oluşan arızalar üzerine MESKİ harekete geçti. Mahalleye sürekli olarak sağlıklı bir şekilde içme ve kullanma suyu verilememesi nedeniyle yürütülen çalışmalar kapsamında, 9 bin 11 metre içme suyu şebeke hattı yenilenecek.

Çalışmalarla su kayıplarının önüne geçileceği ve içme suyunun düzenli dağılımı sağlanacağı belirtilen açıklamada, ayrıca isale hattı ile dere geçişi ve mevcut kaptaj onarımının gerçekleştirileceği bildirildi. Açıklamada, “Bozön Mahallesinin içme suyu isale hattının yenilenmesi ile birlikte mahalleye daha sağlıklı su dağılımı sağlanırken, mahallenin içme suyu sıkıntısı tamamen ortadan kaldırılacak ve mahalleye kesintisiz olarak sağlıklı bir şekilde su verilecek” denildi.

MERSİN 11 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:19

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