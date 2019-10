Kızıltan: “Mehmetçik güvenlik cephesinde, iş dünyası ekonomi cephesinde savaşıyor” Mersin iş dünyası olarak Barış Pınarı Harekatını desteklediklerini belirten MTSO Başkanı Kızıltan, Mehmetçik güvenlik cephesinde görevini yaparken, Türk iş dünyasının da dünyadaki ekonomik savaşta ekonomi cephesinde mücadele ettiğini belirtti

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kızıltan, Mersin iş dünyası olarak Barış Pınarı Harekatını desteklediklerini belirterek, “Mehmetçik, güvenlik cephesinde görevini yaparken ve canını ortaya koyarken, dünyada ekonomik bir savaş devam etmektedir. Biz iş dünyasının insanları da ülke ekonomimiz adına bu cephede mücadelemizi ekonomi savaşlarının Mehmetçikleri olarak veriyoruz” dedi.

MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Kızıltan, Barış Pınarı Harekatı, dünyadaki ekonomik savaş ve Mersin ekonomisindeki gelişmelere ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Mersin iş dünyasının, özellikle dünya ekonomisine nitelikli şekilde entegre bir dünya kenti olarak bölgesel ve küresel gelişmelerden etkilenmemesinin mümkün olmadığına işaret eden Kızıltan, “Son yıllarda bizim için önemli pazarlar olan Kuzey Afrika, özellikle Mısır ve daha sonra sınırdaş komşumuz olan Suriye’yi etkileyen sosyal ve siyasal huzursuzluklar ülke ekonomimizi olduğu gibi Mersin ekonomisini de olumsuz etkiledi. En azından lojistik imkanlarımıza, pazarlarımıza ulaşma kolaylığımıza zarar verdi” ifadelerini kullandı.

Bugün de Türkiye’nin yanı başında artık bir iç savaş ve küresel savaş alanı haline gelen bu bölgede palazlanan terör örgütlerinin, Türkiye’nin ulusal güvenliğine büyük bir tehdit oluşturmaya başladıklarını vurgulayan Kızıltan, şöyle devam etti. “İşte bu yüzden Barış Pınarı Harekatı, kahraman Türk Ordusu tarafından, hükümet ve tüm muhalefet partilerinin onayı ve desteğiyle başlamıştır. Bu bölgelerdeki çıkarları yüzünden binlerce kilometre öteden buraya asker konuşlandıran ve bu coğrafyayı sömürmekten öte amacı olmayan Batı ülkelerinin buraya sınırdaş olan ve sadece kendi ulusal güvenliği adına bölgede bulunan Türkiye’ye siyaseten de hukuken de ahlaken de söz söyleme hakları yoktur. Mersin iş dünyası olarak, amacı çok net olan bu barış ve huzur harekatını destekliyor, Mehmetçiğimize başarılar diliyoruz. Söz konusu vatan olduğunda milletimiz tek yumruktur.”



“İş dünyası da ekonomi cephesinde savaşıyor”

Mehmetçik, güvenlik cephesinde terör örgütlerine karşı operasyon yürütürken, iş dünyasının da ekonomi alanında savaş verdiğine dikkat çeken Kızıltan, şunları kaydetti:

“Mehmetçik güvenlik cephesinde görevini yaparken ve canını ortaya koyarken, unutulmamalıdır ki dünyada ekonomik bir savaş devam etmektedir. Biz iş dünyasının insanları da ülke ekonomimiz adına bu cephede mücadelemizi ekonomi savaşlarının Mehmetçikleri olarak veriyoruz. Durmaksızın, yorulmadan, şikayet etmeden, sorunları bahane etmeden Mersin iş dünyası olarak üretmeye, yeni pazarlar bulmaya, istihdam oluşturmaya devam ediyoruz. Bu anlamda 6 kıtaya, en az 150 ülkeye ihracat yapan Mersin iş dünyası olarak hiç kimseden korkmuyoruz, çekinmiyoruz. Çünkü yaptığımız işe güveniyoruz, üretim gücümüze, insanımıza, girişimcimize güveniyoruz. Bu noktada geçmişte yavaşlayan bazı temel yatırımların son zamanlarda hızlanması Mersin ekonomisinin geleceği adına umut vericidir.”



“Yatırımlar tamamlandığında Mersin Marmara Bölgesi olacak kapasiteye ve güce sahip olacak”

Mersin dahilinde ulusal ve bölgesel adımları atmanın ve yatırımları hayata geçirmenin gecikmeleri telafi edeceğinin altını çizen Kızıltan, “20082009’da başlayan küresel finans krizinden bu yana, dünyanın ve Türkiye’nin ekonomide marka kentleri küçülürken, üretim ve ihracatları azalırken, biz Mersin olarak var olanı korumaya ve kademeli olarak üretim ve ihracatımızı arttırmaya devam ettik. Mersin olarak ekonomik çeşitliliğimiz bizi krize karşı koruyan en büyük etmendi. Kentin beklediği yatırımlarda zaman içinde ve özellikle son yıllarda ciddi mesafeler alındı. Bu yatırımlarda ciddi noktalara gelindi ve tamamlanacağına da inanıyoruz. Şüphemiz yok. Ama en önemlisi Çukurova Havaalanımız tamamlandığında, Mersin’in erişilebilirliği ile birlikte turizm projeleri daha hızlı hayata geçecek. Katma değerli tarım ve sanayi ürünleri ihracatı ve buna bağlı yeni yatırımlar ve istihdam bu havaalanının sağlayacağı ekosistemle kat ve kat artacak. Akdeniz Sahil Yolu tamamlandığında, turizmden tarıma, sanayiden lojistiğe Doğu Akdeniz ve Batı Akdeniz tam bütünleşmiş olacak. İmar planlarımız daha akılcı yapılmaya başlandı. İmar planları bu hassasiyetle yapılmaya devam ederse gelecekte tarımda, sanayide, yeni OSB kurulumlarında, turizmde kaçan birçok yatırım hayata geçecek. Mersin böylece kısa vadede daha çok üretim yapan, daha çok ihracat yapan ve daha çok istihdam oluşturan bir kent olacak. Bugün Türkiye’nin en büyük limanına, en büyük tır filosuna ve İstanbul’dan sonra ülkemizin en büyük dış ticaret hacmine sahip olan Mersin ve hinterlandı gerçekten bir Marmara Bölgesi olacak kapasiteye ve güce sahip olacak. Bu yatırımlar tamamlandığında Mersin olarak daha çok vergi veren, ülke ekonomisine daha çok katkı koyan kent olacağız” dedi.

“Son yıllarda tüm bu gecikmeler bertaraf edilerek yatırımlarda olağanüstü bir ilerleme sağlandı ve Mersin tekrar ümitlendi, Şu an her soruna rağmen Mersin tüm bu yatırımların er ya da geç tamamlanacağına inanıyor” diyen Kızıltan, bu anlamda TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan’ın etkisinin ve hala devam eden büyük desteğinin önemli olduğunu vurguladı.



“Mersin geleceğe umutla bakıyor; bu umudu yok etmeyelim”

Son aylarda MTSO Yönetim Kurulu olarak Mersin’de bulunan STK’ları, dernekleri, çarşı esnafını, sanayi sitelerini, yerel medya temsilcilerini ve sektör firmalarını ziyaret ettiklerini dile getiren Kızıltan, “Kentin kılcal damarları diyebileceğimiz seviyede sokak aralarına kadar gidiyoruz. Bu ziyaretlerimizin tamamında gördüğümüz, şahit olduğumuz ortak bir duygu var. Evet, Mersin olarak sorunlarımız ve eksiklerimiz var, evet Mersin olarak beklentilerimiz var ama Mersinliler umutlu. Mersinliler bir şeylerin değişeceğine inanıyor. Benim yetkililerden tek dileğim Türkiye’nin ekonomik refahının ve sosyal huzurunun en güçlü payandalarından biri olan Mersin’in bu umudunu daha çok yeşertmeleridir. Ülkesini seven ve katkı vermekten başka derdi olmayan Mersinlilerin ümidini korumak görevimizdir. Mersin demek Türkiye demektir” ifadelerini kullandı.

