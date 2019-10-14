Gültekin: "Barış Pınarı Harekatı bölgeye huzur getirecek"

AK Parti Mezitli İlçe Başkanı İhsan Gültekin, Barış Pınarı Harekatı’nın Türkiye ve Suriye için huzurun habercisi olduğunu belirtti.

Konuyla ilgili açıklama yapan Gültekin, Barış Pınarı Harekatı’nın bölgeyi terörden temizleyeceğini ve yeni terör oluşumlarının önünü keseceğini vurgulayarak, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın emirleriyle gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı’nın başarılı bir şekilde devam etmesi Türkiye’ye huzur ve güven veriyor. Türkiye’nin huzur ve güven içerisinde olmasını istemeyenler de farklı algı operasyonları ile propagandalarına devam ediyorlar. Türkiye ezelden beridir kararlı ve omurgalı bir duruşa sahip olduğunu tüm dünya ülkelerine gösterdi ve göstermeye devam ediyor. Barış Pınarı Harekatı ülkemiz ve Suriyeli kardeşlerimiz için büyük önem taşıyor. Suriye’nin kuzeyini tamamen güvenli bölge haline getirdiğimizde, mülteci kardeşlerimiz vatanlarına kavuşacaktır" dedi.

MERSİN 14 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:21

GÜNEŞ 06:40

ÖĞLE 12:33

İKİNDİ 15:43

AKŞAM 18:15

YATSI 19:29

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.