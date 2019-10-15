Atalay ve Arıkan, Mersin Deniz Müzesinde sergi açtı Mersin Deniz Ticaret Odası ve Mersin Deniz Müzesi iş birliğinde gerçekleştirilen karma sergi, 20 Ekim Pazar gününe kadar açık kalacak

Mersin Deniz Ticaret Odası (MDTO) ve Mersin Deniz Müzesi iş birliğinde Dorothea Atalay’ın resimleri ve Nihat Arıkan’ın heykellerinden oluşan eserler, karma sergiyle Mersinlilerin beğenisine sunuldu.

MDTO ve Mersin Deniz Müzesi iş birliğinde gerçekleştirilen karma serginin açılışı, Mersin Deniz Müzesi’nde yapıldı. Açılışa, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutan Yardımcısı Yb. Çağın Taşkın, Mersin Deniz Müzesi Komutanı Öğ. Bnb. Gökhan Görkem, Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, MDTO Yönetim Kurulu Başkanı Cihat Lokmanoğlu, MDTO Yönetim Kurulu ve Meclis Üyeleri, Araştırmacı Yazar Nihat Taner ve sanatseverler katıldı.

Açılışta konuşan Nihat Taner, Mersin’de böyle bir sergi yapmayı istediklerini, MDTO’nun güçlü desteği ile bu arzularını gerçekleştirdiklerini belirterek, kültür ve sanata katkıları dolayısıyla oda yönetimine teşekkür etti.

Heykel Sanatçısı Prof. Dr. Nihat Arıkan ise sanatın paylaştıkça güzelleşen bir alan olduğunu vurgulayarak, “Yapılanlar paylaşılmazsa, çevrenizde sizinle benzer hisleri paylaşan insanlar yoksa yaptığınızın bir anlamı yok. Ne kadar paylaşabilirseniz işinizden o derece keyif alırsınız” diye konuştu.

Ressam Dorothea Atalay da sergilenen eserlerin 10 yıllık emeğin ürünü olduğunu ifade ederek, katılan sanatseverlere teşekkür etti.

Dorothea Atalay’ın doğa ve çiçek temalı resimleri ile Nihat Arıkan’ın seramik ve metal heykellerinin yer aldığı karma sergi 20 Ekim Pazar gününe kadar ziyarete açık olacak.

MERSİN 15 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:22

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