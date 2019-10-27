Şahika Ercümen dünya rekoru için Gilindire Mağarası'na dalıyor Dünya dalış rekortmeni Şahika Ercümen, yarın dünya rekoru kırmak için, buzul döneminden kalıntılar taşıyan ve dünyanın en özel yerlerinden biri olan Gilindire Mağarası’na dalacak

Dünya dalış rekortmeni Şahika Ercümen, yarın (28 Ekim Pazartesi) mağara dalışında dünya rekoru kırmak için, buzul döneminden kalıntılar taşıyan ve dünyanın en özel yerlerinden biri olan Gilindire Mağarası’na dalacak. Mağarada “Paletsiz Kategori”de rekor denemesi gerçekleştirecek olan Ercümen, bu alanda kadınlar dünya rekoru olan 90 metre sınırını aşarak Guinness Dünya Rekorları Kitabı’na girmeyi hedefliyor. Milli sporcu nefesini bu kez, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na ithafen; bayrak uğruna canını ortaya koyan Mehmetçikler için tutacak.

Spor Toto Spor Kulübü sporcusu Şahika Ercümen, mağara dalışında kadınlar paletsiz dünya rekoru olan 90 metre sınırını aşarak dünyada ilk kez bir mağarada, tek nefeste, 100 metre su altından gitmeyi hedefliyor. Rekor denemesi için buzul döneminden kalıntılar taşıyan, dünyanın en özel yerlerinden birini, Gilindire Mağarası’nı tercih eden milli sporcu; mağarada rekor kırmak kendisinde klostrofobiye yakın duygular uyandırsa da, ülkemiz için sıra dışı bir rekor kırmak istediğini ve inandıktan sonra her limitin aşılabileceğini belirtti. Ercümen, “Nefesimizi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na ithafen; vatanı ve bayrağı uğruna canını ortaya koyan Mehmetçikler için tutacağız. Nefesimiz nefesleri olsun. Ülkemiz için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım” dedi.



Gilindire mağarası hakkında

Gilindire veya Aynalıgöl Mağarası, Mersin’e bağlı Aydıncık ilçesindedir. Toplam 555 metre uzunluğu, 46 metre derinliği olan mağara her türden damlataş oluşumları ile kaplıdır. Bir hidrolojik rejim değişikliğiyle, mağarada bulunan sarkıtdikit gibi oluşumların, su altında kalarak, atmosferik değişimlerden etkilenmeden günümüze kadar ulaşmıştır. Su altında kalan oluşumların, küresel iklim değişikliği öncesinde oluştuğu, bünyelerinde önceki Buzul Çağı'na ilişkin bütün hidrolojik ve atmosferik verileri saklı tuttuğu anlaşıldı. Gilindire Mağarası, bu özellikleriyle yaşanmış son iklim değişikliğine ilişkin, Doğu Akdeniz’de bulunan tek kayıt noktasıdır. Adeta bir görsel şölen olarak tabir edilen mağara, binlerce yıl öncesi ile ilgiyi pek çok bilgiyi barındıran doğal bir laboratuvar gibidir.

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