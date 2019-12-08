Mezitli'deki 54. koruluk, kent merkezinde oluşturuldu

Mezitli Belediyesi'nin daha temiz bir Mezitli için kentin merkezinde oluşturulan korulukların 54.'sü hayata geçirildi. Menderes Mahallesi Pakize Kokulu Lisesi yanında açılışı yapılan koruluk, Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası (SMMMO) üyeleri tarafından oluşturuldu.

İçerisinde Mezitli Belediyesi Okçuluk Okulu Tesislerinin de bulunduğu yaklaşık 4 dönümlük alanda jakaranda fidanlarının dikildiği koruluğa, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan’ın yanı sıra SMMMO Başkanı Ersin Gökgün ve üyeleri, belediye meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Güzel bir havada gerçekleşen törene katılan çocuklar, Başkan Tarhan’la birlikte fidanları elleriyle dikti.

Daha yaşanabilir Mezitli için çalıştıklarını söyleyen Belediye Başkanı Tarhan, “Göreve gelişimizin 6. yılında tek metrekare yeşil alanın imara açılmamış olmasının gururunu yaşıyoruz. Bugün burada 54. koruluğumuzu bu yeşil alanlardan birisinde açıyoruz. Koruluğumuz, önlenemeyen betonlaşmanın içerisinde çok önemli bir işleve sahip olacak. 5 yıldır diktiğimiz 54 korulukta ağaçlar artık büyüdü ve çiçeklerini açar hale geldi. Sivil toplum kuruluşlarımız temiz ve yeşil bir Mezitli’de yaşama isteklerini bu şekilde hayata geçirmiş oldular. Artık oda üyeleri, hafta sonlarını geçirebilecekleri, etkinliklerini düzenleyecekleri güzel bir mekana kavuşmuş oldular. Atatürkçü, cumhuriyet değerlerine sahip olan odamızla birlikte böylesine anlamlı ve özel bir projede birlikte olmaktan dolayı mutluyuz” dedi.

MERSİN 08 Aralık 2019 Pazar İMSAK 06:09

GÜNEŞ 07:34

ÖĞLE 12:38

İKİNDİ 15:11

AKŞAM 17:32

YATSI 18:52

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.