Koca: "Çocuklarımız bizim en büyük değerimizdir”

Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, ilçe ziyaretleri kapsamında Bozyazı ilçesini ziyaret ederek eğitimcilerle bir araya geldi.

Temasları çerçevesinde Bozyazı Kaymakamı Arif Yalçın ve Belediye Başkanı Mustafa Çetinkaya’yı ziyaret eden Koca, daha sonra beraberinde İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Gazi Kırlangıç ile birlikte Durmuş Tufan Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde okul müdürleri, öğretmenler, okul aile birliği başkanları ve veliler ile biraya geldi. İlçenin eğitim çıtasının artırılması için bilgi alışverişinde bulunan Koca, geleceğin teminatı olan çocukların eğitiminde kaliteyi arttırmak için gerekli bütün çalışmaları yaptıklarını söyledi. Koca, “Bir toplum sahip olduğu değerler ile varlığını korur ve sürdürür, çocuklarımız bizim en büyük değerimizdir” dedi.

Mersin'deki Mezitli Nevit Kodallı Güzel Sanatlar Lisesi'ni de ziyaret eden Koca, burada öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi. Koca, yaylı çalgılar kategorisinde kendi yaş gurubunda dünya 3.'sü olarak önemli bir başarı elde eden öğrencileri tebrik etti.

MERSİN 10 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:10

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