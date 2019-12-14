Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

MIP, günlük konteyner iş hacmiyle yeni bir rekor daha kırdı

İHA

Türkiye'nin en büyük konteyner limanı olma özelliğine sahip Mersin Uluslararası Limanı (MIP), yeni bir rekora daha imza attı. MIP, Kasım ayında gerçekleştirdiği günlük 7 bin 940 TEU konteyner iş hacmi ile rekor kırdı.

MIP, günlük konteyner iş hacmiyle yeni bir rekor daha kırdı

Türkiye’nin en büyük konteyner limanı olma özelliğine sahip Mersin Uluslararası Limanı (MIP), yeni bir rekora daha imza attı. MIP, Kasım ayında gerçekleştirdiği günlük 7 bin 940 TEU konteyner iş hacmi ile rekor kırdı.
Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş.’den yapılan açıklamaya göre, yaptığı mega yatırımlar, gerçekleştirdiği projeler ve kazandığı ödüllerle sık sık gündeme gelen MIP, günlük 7 bin 940 TEU konteyner hareketi gerçekleştirerek rekorlarına bir yenisini daha ekledi. MIP, yılın ilk 11 ayında 1 milyon 769 bin TEU konteyner iş hacmine ulaşarak, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 14 artış kaydetti. 2018 yılında ulaştığı 1 milyon 720 bin TEU rakamıyla Türkiye konteyner limanları arasında ilk sıraya yerleşen MIP, bu yılın ilk 11 ayında kendi rekorunu kırdı.

“Yarım milyar dolar yatırım planladık”
MIP Genel Müdürü Johan Van Daele, yapılan yatırımlar sayesinde limanın operasyon kabiliyetinin geliştiğini söyledi. Van Daele, “Artan gemi boylarına yönelik kesintisiz hizmet verebilmek için kapıların yapılandırılması, ekipman yatırımları, genişleme projeleri ve operasyonun ihtiyacına paralel olarak iyileştirme çalışmalarını hayata geçirmeye devam ediyoruz. Tüm paydaşlarımızın desteğiyle limana en doğru yatırımları yapmayı amaçlıyoruz. Profesyonel hizmetimizi daha da geliştirmek ve bölgedeki tüm liman kullanıcıları ile hinterlandımızın beklentilerini karşılayabilmek için yarım milyar dolar yatırım planladık. Kaliteyi ön planda tutan hizmet anlayışıyla dünya limanları arasındaki konumumuzu güçlendirmeye çalışırken, diğer taraftan ülkenin kalkınmasına katkı sağlayacak projelerin en büyük destekçisi olmaya devam edeceğiz” dedi.

MERSİN

14 Aralık 2019 Cumartesi

  • İMSAK 06:13
  • GÜNEŞ 07:39
  • ÖĞLE 12:41
  • İKİNDİ 15:12
  • AKŞAM 17:33
  • YATSI 18:53
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tarsus’ta ‘Omurga’ semineri Fizyoterapist Burçin Köse, sağlıklı bir omurga için yapılması gerekenleri anlatarak duruş teknikleri ile ilgili bilgiler verdi
YEREL HABERLER Tarsus’ta ‘Omurga’ semineri Fizyoterapist Burçin ...
Tarsus’ta sebze halinde yangın
YEREL HABERLER Tarsus’ta sebze halinde yangın
Tarsus Hali'nde yangın: 4 işyeri küle döndü
YEREL HABERLER Tarsus Hali'nde yangın: 4 işyeri küle döndü
`'Hanımağa´ tutuklandı
YEREL HABERLER `'Hanımağa´ tutuklandı
Tefeci çetesinin lideri 'Hanımağa' tutuklandı
YEREL HABERLER Tefeci çetesinin lideri 'Hanımağa' tutuklandı
Mersin Büyükşehir Belediyesi, Taşucu Limanındaki tüm faaliyetlerine son verdi
YEREL HABERLER Mersin Büyükşehir Belediyesi, Taşucu Limanındaki tüm ...
Mersin´de mezar taşındaki mermer fotoğrafları kırdılar
YEREL HABERLER Mersin´de mezar taşındaki mermer fotoğrafları ...
Toroslar'da kaldırımlar yenileniyor
YEREL HABERLER Toroslar'da kaldırımlar yenileniyor
Mersin'de insan hakları konuşuldu
YEREL HABERLER Mersin'de insan hakları konuşuldu
Yılmaz: "Şehitlerimizin aileleri bizlere emanet"
YEREL HABERLER Yılmaz: "Şehitlerimizin aileleri bizlere emanet"
Tarsus'ta askeri mühimmat bölüğünün içmesuyu ihtiyacı giderildi
YEREL HABERLER Tarsus'ta askeri mühimmat bölüğünün içmesuyu ihtiyacı ...
Başkan Seçer, başarılı sporcuları ödüllendirdi Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, başarılı sporcular için düzenlenen ödül törenine katıldı
YEREL HABERLER Başkan Seçer, başarılı sporcuları ödüllendirdi Mersin ...
Mersin'de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
YEREL HABERLER Mersin'de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
Hayırsever işadamından öğrencilere ayakkabı desteği
YEREL HABERLER Hayırsever işadamından öğrencilere ayakkabı desteği
Kaymakam Yalçın, il birincisi sporcuları kabul etti
YEREL HABERLER Kaymakam Yalçın, il birincisi sporcuları kabul etti
Tarsus'ta moloz ve hafriyatların toplanması için birim kuruldu
YEREL HABERLER Tarsus'ta moloz ve hafriyatların toplanması için ...
Terk eden eşini öldürüp, intihar girişiminde bulundu
YEREL HABERLER Terk eden eşini öldürüp, intihar girişiminde bulundu
TKDK Mersin'de 50 milyon Euro hibe verecek
YEREL HABERLER TKDK Mersin'de 50 milyon Euro hibe verecek
Tefecilere 'hanımağa' operasyonu Mersin'de tefecilere yönelik düzenlenen operasyonda 3'ü kadın 12 kişi gözaltına alındı 'Hanımağa' lakaplı kadının kutusundan 7 senet çıkarken, para verilen kişilerin de yazılı olduğu ajanda bulundu
YEREL HABERLER Tefecilere 'hanımağa' operasyonu Mersin'de tefecilere ...
Mersin Kenti Edebiyat Ödülüne layık görülen Yazar Duruel, MEÜ’de öğrencilerle buluştu
YEREL HABERLER Mersin Kenti Edebiyat Ödülüne layık görülen Yazar ...
Tefecilere 'Hanım Ağa' operasyonu
YEREL HABERLER Tefecilere 'Hanım Ağa' operasyonu
MEÜ öğretim üyesinin de ekipte yer aldığı proje desteklenmeye hak kazandı
YEREL HABERLER MEÜ öğretim üyesinin de ekipte yer aldığı proje ...
Uzmanlardan sakatat uyarısı: Tüketirken dikkat edin
YEREL HABERLER Uzmanlardan sakatat uyarısı: Tüketirken dikkat edin
‘1 Ekmek 1 Çorba’ projesi, haftada 3 bin vatandaşa ulaştı
YEREL HABERLER ‘1 Ekmek 1 Çorba’ projesi, haftada 3 bin vatandaşa ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X