Atilla Atay, Mersin'de bisiklet tutkunlarıyla bir araya geldi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Atilla Atay, Mersin'de bisiklet tutkunlarıyla bir araya geldi

İHA

Bisiklet ve bisiklet kültürünün tanıtımı ve gelişimi uğruna verdiği mücadeleyle öne çıkan eski milli sporcu Atilla Atay, 'Bir bisiklet devrimi hikayesi' etkinliği kapsamında Mersin'deki bisiklet tutkunlarıyla bir araya geldi.

Atilla Atay, Mersin'de bisiklet tutkunlarıyla bir araya geldi

Bisiklet ve bisiklet kültürünün tanıtımı ve gelişimi uğruna verdiği mücadeleyle öne çıkan eski milli sporcu Atilla Atay, 'Bir bisiklet devrimi hikayesi' etkinliği kapsamında Mersin'deki bisiklet tutkunlarıyla bir araya geldi.
Atilla Atay, merkez Yenişehir ilçesindeki bir kafede düzenlenen etkinlikte, Mersinli bisikletseverlere, adeta ömrünü adadığı bisiklet kültürü, sporu ve farkındalığı adına tasarladığı ve gerçekleştirdiği projeleri, gelecekte yapmayı planladıklarını ve bisiklete bir kişiyi daha kazandırmayı milliyetçi bir ruhla vatana fayda olarak değerlendirmesinin sebeplerini anlatırken, bisikletin kişi ve ülke bazında faydaları ile güvenli bisiklet kullanımına ilişkin bilgiler verdi. Biraz sohbet, biraz da eğitim tadındaki buluşma, sorucevap şeklinde devam etti.

"Dünyanın en verimli, insanlığa ve doğaya katkısı olan nadir araçlarından biridir bisiklet"
Etkinliğin amaç ve hedeflerine dair İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Atay, Bisiklet Kültürünü Geliştirme Spor Kulübü Derneği adı altında Türkiye genelinde 1995 yılından bu yana bisiklet kültürünü hak ettiği noktaya taşımak adına farkındalık projeleri yaptıklarını söyledi. Amaçlarının, bisiklet kültürünün doğaya, aile bütçesine, trafiğe ve Sağlık Bakanlığı'na kadar katkısını insanlara anlatabilmek olduğunu belirten Atay, "Dünyanın en verimli, insanlığa ve doğaya katkısı olan nadir araçlarından biridir bisiklet. Bunu insanlara anlatabilmek adına, bir idealist olarak ekibimizle birlikte Türkiye genelinde geziyoruz ve olumlu geri dönüşlerini görüyoruz" dedi.

"Bisiklet kültürü, 10 yıl önceki gibi çocukların karne hediyesi değil artık"
Bisiklet kültürünün artık 10 yıl önceki gibi çocukların karne hediyesi olmadığını dile getiren Atay, "Avrupa kadar olamasak da bir ivme kazandık bu konuda. Son 10 yılda Türkiye genelinde, aralarında Diyarbakır, Şanlıurfa ve Mardin gibi şehirler de olmak üzere bisiklet kültürü bir on misli arttı. Bunun öncülerinden olduğum için çok mutluyum. Bugüne kadar yüzlerce etkinlik düzenledik. İstanbul'dan 'Sarıkamış Şehitleri' için bisiklet turu düzenliyoruz. 7 etapta, bin 800 kilometre. Her etapta bu söyleşi programlarını yaparak 'Sarıkamış Şehitliği'ne gidiyoruz. 'Mardin turu', İstanbul startlı 'Diyarbakır turu', 'Ata'ya Saygı turu', 'Çanakkale Şehitlerini Anma turu' gibi sosyal içerikli etaplı turlar düzenliyoruz. Algıları değiştirmekle alakalı buna benzer farkındalık projeleri yapmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Biz bir kültürü değiştirmeye çalışıyoruz"
Avrupa ile Türkiye arasında bisiklet kültürü anlamında büyük fark olduğunu, Avrupa'da alttan ısıtmalı bisiklet yollarının bile bulunduğunu söyleyen Atay, "Her şeye rağmen, benim düsturum 'şikayet yok yola devam.' Evet, bisiklet yollarımız yetersiz, trafikte şoförlerimiz bunun eğitimini almamış ama bir kültürü değiştirmek kolay değil. Biz bir kültürü değiştirmeye çalışıyoruz, bunun elebaşı biziz. Şu anda Mersin'de en az 15 bisiklet grubu var hobici. Bu 10 sene önce hayaldi. Biz en azından çoğalalım istiyoruz" diye konuştu.
Trafikte araç sürücülerinin bu konuda eğitimli olmadığına da değinen Atilla Atay, şöyle devam etti:
"Biz en azından şunu yapmaya çalışıyoruz; maksimum güvenlik tedbirleri diyoruz. Bunlardan biri kask. Kask takma oranı yüzde 40'lara geldi, 10 yıl önce hiç yoktu. Görünür kıyafet diyoruz. Açık renk, kavun içi, yeşil veya fosforlu bir yelek, güçlü bir ışık sistemi öne ve arkaya koyarak fark ettirin kendinizi. Araçların saygılı olmasını beklersek, milyon sene daha bekleriz. Madem biz çoğalacağız, biz öngörelim bazı şeyleri."

"Bisiklete ilgi duyanların yaş ortalaması 30'lara yükseldi"
Bisikletin doğaya, insanlığa, sağlığa ve araç olarak kullanıldığında aile bütçesine de katkı sağladığını vurgulayan Atay, "Hem Sağlık Bakanlığı'na katkısı olacak hem trafik sorununa katkısı olacak hem doğaya katkısı olacak hem de aile bütçesine katkısı olacak olan tek araç bisiklettir. Biz de büyük bir heyecanla bunu anlatıyoruz. Geri dönüşümü gerçekten çok yüksek. Ben bir milliyetçiyim. Avrupa'da profesyonel yarışçı iken döndüm Türkiye'ye. 120 kez milli sporcu oldum. Hayatımda bir gaye olsun istedim ve böyle bir yola çıktım. Tüm gücümü bu işe harcayarak bir devrim oluşturmaya çalışıyorum. Türkiye'de bisiklet kültürünü arttırdık ve bisiklete ilgi duyanların yaş ortalamasını 30'lara getirdik. Eskiden daha çok çocuklar bisiklete binerdi, bisiklet 10 sene önce karne hediyesiydi" dedi.
Bisiklet kültürü adına AB uyum fonlarından oldukça yüksek teşvikler verildiğini de sözlerine ekleyen Atay, "Eğer bisikletle alakalı doğru bir proje varsa ciddi anlamda destek alınabiliyor. 20 milyon TL hibe alan var bisiklet yolları ve park yerleri için. Yerel yönetimlerin bunu değerlendirmesi gerekir. Bizimkisi tamamen insani ve vicdani bir oluşum. Aileden tutun doğaya kadar katkısı olan bir proje. Bisiklete binenler veya bisikleti sevme ihtimali olanlar gelin bu projeye kenarından kıyısından dahil olun" şeklinde konuştu.

MERSİN

30 Ocak 2020 Perşembe

  • İMSAK 06:17
  • GÜNEŞ 07:39
  • ÖĞLE 13:00
  • İKİNDİ 15:46
  • AKŞAM 18:10
  • YATSI 19:27
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Mersin’de acil servis önlerinde ’çorba-ekmek’ hizmeti Mersin Büyükşehir Belediyesince uygulanan ’1 ekmek 1 çorba’ projesi kapsamında, acil servis önlerinde hastalara, refakatçilere ve hastane personellerine çorba ikram ediliyor
YEREL HABERLER Mersin’de acil servis önlerinde ’çorba-ekmek’ ...
Bozdoğan, mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi
YEREL HABERLER Bozdoğan, mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi
Mersin'de özel çocuklar için bocce etkinliği düzenlendi
YEREL HABERLER Mersin'de özel çocuklar için bocce etkinliği ...
Sırkeçili Yörük çocukları kent yaşamının renkli dünyası ile buluştu
YEREL HABERLER Sırkeçili Yörük çocukları kent yaşamının renkli ...
Yaptığı bıçaklara dünyanın her yerinden talep geliyor
YEREL HABERLER Yaptığı bıçaklara dünyanın her yerinden talep geliyor
Şiddetli fırtına seralarda 3 milyon 555 bin lira hasara yol açtı Mersin'in Erdemli ilçesinde etkili olan şiddetli fırtınanın seralara verdiği hasarın ön hasar tespiti yapıldı
YEREL HABERLER Şiddetli fırtına seralarda 3 milyon 555 bin lira ...
11 kamyondan oluşan yardım konvoyu Akdeniz’den yola çıktı
YEREL HABERLER 11 kamyondan oluşan yardım konvoyu Akdeniz’den yola ...
Tarhan: "Deprem konusunda insanlarımız yeteri kadar bilinçli değil"
YEREL HABERLER Tarhan: "Deprem konusunda insanlarımız yeteri kadar ...
Toroslar'da yeni yerleşim yerlerinin yolları açılıyor
YEREL HABERLER Toroslar'da yeni yerleşim yerlerinin yolları açılıyor
Suzan Kardeş, kız çocuklarının eğitimine katkı için sahne alacak
YEREL HABERLER Suzan Kardeş, kız çocuklarının eğitimine katkı için ...
Kar Voleybolu Türkiye Şampiyonası Toroslar'da
YEREL HABERLER Kar Voleybolu Türkiye Şampiyonası Toroslar'da
Aşık Veysel’in torunu Filiz Şatıroğlu Erdemli Belediyesi'nin konuğu oldu
YEREL HABERLER Aşık Veysel’in torunu Filiz Şatıroğlu Erdemli ...
Çamlıyayla'da öğrenci yurdunun çatısı uçtu
YEREL HABERLER Çamlıyayla'da öğrenci yurdunun çatısı uçtu
MDTO Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde önemli iyileştirmeler yapıldı MDTO Başkanı Lokmanoğlu: “Başarılı öğrencilere burs verilecek”
YEREL HABERLER MDTO Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde önemli ...
Adliyeye sevk edilen tırnakçı: Artık emekliliğe çekileceğim
YEREL HABERLER Adliyeye sevk edilen tırnakçı: Artık emekliliğe ...
Mersin'de fırtına hayatı olumsuz etkiledi (2)
YEREL HABERLER Mersin'de fırtına hayatı olumsuz etkiledi (2)
Vali Su: “Geçen yıl yaklaşık 550 bin ziyaretçiye ulaştık. Bu yıl hedefimiz 1 milyon olsun” Mersin’de 1-3 Kasım 2019 tarihleri arasında 7’incisi düzenlenen Uluslararası Mersin Narenciye Festivalinin kapanış toplantısı, Mersin Valisi Su’nun katılımıyla gerçekleştirildi Festival İcra Komitesi Başkanı Özdemir: “Kentimizin simgesi olan narenciye etrafında kenetlenerek, tek vücut olabileceğimizi herkese gösterdik”
YEREL HABERLER Vali Su: “Geçen yıl yaklaşık 550 bin ziyaretçiye ulaştık. ...
Akdeniz Belediyesi'nde toplu iş sözleşmesi imzalandı
YEREL HABERLER Akdeniz Belediyesi'nde toplu iş sözleşmesi imzalandı
Mersin'de fırtına hayatı olumsuz etkiledi
YEREL HABERLER Mersin'de fırtına hayatı olumsuz etkiledi
'Uçan torbacı', ayağını kırınca yakalandı
YEREL HABERLER 'Uçan torbacı', ayağını kırınca yakalandı
Toroslar'da 'Kar festivali' heyecanı
YEREL HABERLER Toroslar'da 'Kar festivali' heyecanı
'Fındık' sentetik uyuşturucuya izin vermedi
YEREL HABERLER 'Fındık' sentetik uyuşturucuya izin vermedi
Mersin'de fırtına yıktı geçti Domates ve muz seralarında hasarlar oluştu, bazı ağaçlar devrildi İlçe merkezindeki minibüs garajı devrildi, şans eseri yaralanan olmadı
YEREL HABERLER Mersin'de fırtına yıktı geçti Domates ve muz ...
Tarsus İdman Yurdu’nda hedef Yılport Samsunspor galibiyeti
YEREL HABERLER Tarsus İdman Yurdu’nda hedef Yılport Samsunspor ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X