Atilla Atay, Mersin'de bisiklet tutkunlarıyla bir araya geldi

Çin'de yaşayan Türk oyuncu anlattı! Şu an bir ilaç bulunsa bile...

Bisiklet ve bisiklet kültürünün tanıtımı ve gelişimi uğruna verdiği mücadeleyle öne çıkan eski milli sporcu Atilla Atay, 'Bir bisiklet devrimi hikayesi' etkinliği kapsamında Mersin'deki bisiklet tutkunlarıyla bir araya geldi.

Atilla Atay, merkez Yenişehir ilçesindeki bir kafede düzenlenen etkinlikte, Mersinli bisikletseverlere, adeta ömrünü adadığı bisiklet kültürü, sporu ve farkındalığı adına tasarladığı ve gerçekleştirdiği projeleri, gelecekte yapmayı planladıklarını ve bisiklete bir kişiyi daha kazandırmayı milliyetçi bir ruhla vatana fayda olarak değerlendirmesinin sebeplerini anlatırken, bisikletin kişi ve ülke bazında faydaları ile güvenli bisiklet kullanımına ilişkin bilgiler verdi. Biraz sohbet, biraz da eğitim tadındaki buluşma, sorucevap şeklinde devam etti.



"Dünyanın en verimli, insanlığa ve doğaya katkısı olan nadir araçlarından biridir bisiklet"

Etkinliğin amaç ve hedeflerine dair İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Atay, Bisiklet Kültürünü Geliştirme Spor Kulübü Derneği adı altında Türkiye genelinde 1995 yılından bu yana bisiklet kültürünü hak ettiği noktaya taşımak adına farkındalık projeleri yaptıklarını söyledi. Amaçlarının, bisiklet kültürünün doğaya, aile bütçesine, trafiğe ve Sağlık Bakanlığı'na kadar katkısını insanlara anlatabilmek olduğunu belirten Atay, "Dünyanın en verimli, insanlığa ve doğaya katkısı olan nadir araçlarından biridir bisiklet. Bunu insanlara anlatabilmek adına, bir idealist olarak ekibimizle birlikte Türkiye genelinde geziyoruz ve olumlu geri dönüşlerini görüyoruz" dedi.



"Bisiklet kültürü, 10 yıl önceki gibi çocukların karne hediyesi değil artık"

Bisiklet kültürünün artık 10 yıl önceki gibi çocukların karne hediyesi olmadığını dile getiren Atay, "Avrupa kadar olamasak da bir ivme kazandık bu konuda. Son 10 yılda Türkiye genelinde, aralarında Diyarbakır, Şanlıurfa ve Mardin gibi şehirler de olmak üzere bisiklet kültürü bir on misli arttı. Bunun öncülerinden olduğum için çok mutluyum. Bugüne kadar yüzlerce etkinlik düzenledik. İstanbul'dan 'Sarıkamış Şehitleri' için bisiklet turu düzenliyoruz. 7 etapta, bin 800 kilometre. Her etapta bu söyleşi programlarını yaparak 'Sarıkamış Şehitliği'ne gidiyoruz. 'Mardin turu', İstanbul startlı 'Diyarbakır turu', 'Ata'ya Saygı turu', 'Çanakkale Şehitlerini Anma turu' gibi sosyal içerikli etaplı turlar düzenliyoruz. Algıları değiştirmekle alakalı buna benzer farkındalık projeleri yapmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.



"Biz bir kültürü değiştirmeye çalışıyoruz"

Avrupa ile Türkiye arasında bisiklet kültürü anlamında büyük fark olduğunu, Avrupa'da alttan ısıtmalı bisiklet yollarının bile bulunduğunu söyleyen Atay, "Her şeye rağmen, benim düsturum 'şikayet yok yola devam.' Evet, bisiklet yollarımız yetersiz, trafikte şoförlerimiz bunun eğitimini almamış ama bir kültürü değiştirmek kolay değil. Biz bir kültürü değiştirmeye çalışıyoruz, bunun elebaşı biziz. Şu anda Mersin'de en az 15 bisiklet grubu var hobici. Bu 10 sene önce hayaldi. Biz en azından çoğalalım istiyoruz" diye konuştu.

Trafikte araç sürücülerinin bu konuda eğitimli olmadığına da değinen Atilla Atay, şöyle devam etti:

"Biz en azından şunu yapmaya çalışıyoruz; maksimum güvenlik tedbirleri diyoruz. Bunlardan biri kask. Kask takma oranı yüzde 40'lara geldi, 10 yıl önce hiç yoktu. Görünür kıyafet diyoruz. Açık renk, kavun içi, yeşil veya fosforlu bir yelek, güçlü bir ışık sistemi öne ve arkaya koyarak fark ettirin kendinizi. Araçların saygılı olmasını beklersek, milyon sene daha bekleriz. Madem biz çoğalacağız, biz öngörelim bazı şeyleri."



"Bisiklete ilgi duyanların yaş ortalaması 30'lara yükseldi"

Bisikletin doğaya, insanlığa, sağlığa ve araç olarak kullanıldığında aile bütçesine de katkı sağladığını vurgulayan Atay, "Hem Sağlık Bakanlığı'na katkısı olacak hem trafik sorununa katkısı olacak hem doğaya katkısı olacak hem de aile bütçesine katkısı olacak olan tek araç bisiklettir. Biz de büyük bir heyecanla bunu anlatıyoruz. Geri dönüşümü gerçekten çok yüksek. Ben bir milliyetçiyim. Avrupa'da profesyonel yarışçı iken döndüm Türkiye'ye. 120 kez milli sporcu oldum. Hayatımda bir gaye olsun istedim ve böyle bir yola çıktım. Tüm gücümü bu işe harcayarak bir devrim oluşturmaya çalışıyorum. Türkiye'de bisiklet kültürünü arttırdık ve bisiklete ilgi duyanların yaş ortalamasını 30'lara getirdik. Eskiden daha çok çocuklar bisiklete binerdi, bisiklet 10 sene önce karne hediyesiydi" dedi.

Bisiklet kültürü adına AB uyum fonlarından oldukça yüksek teşvikler verildiğini de sözlerine ekleyen Atay, "Eğer bisikletle alakalı doğru bir proje varsa ciddi anlamda destek alınabiliyor. 20 milyon TL hibe alan var bisiklet yolları ve park yerleri için. Yerel yönetimlerin bunu değerlendirmesi gerekir. Bizimkisi tamamen insani ve vicdani bir oluşum. Aileden tutun doğaya kadar katkısı olan bir proje. Bisiklete binenler veya bisikleti sevme ihtimali olanlar gelin bu projeye kenarından kıyısından dahil olun" şeklinde konuştu.

MERSİN 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:17

GÜNEŞ 07:39

ÖĞLE 13:00

İKİNDİ 15:46

AKŞAM 18:10

YATSI 19:27

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.