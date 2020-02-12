Tekli: "Mersin ekonomisine personel üretmeyi görev edindik"

Mersin Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen, Çukurova Kalkınma Ajansı tarafından finanse edilen 'Türkiye’nin geleceğinde biz de varız' projesi kapsamında, 10 okulda kurulan robotik kodlama atölyeleri toplu açılış töreni 75. Yıl Fen Lisesi’nde gerçekleştirildi.

Mersin Valisi Ali İhsan Su'nun da katıldığı açılışın törenin ardından 75. Yıl Fen Lisesi’nde öğrencilerin yaptığı çalışmaları inceleyen protokol üyeleri, robotik kodlama ile ilgili öğrencilerden bilgi aldı. Törende MersinTarsus Organize Sanayi Bölgesi (MTOSB) Başkanı Sabri Tekli’ye, projeye olan desteklerinden dolayı teşekkür plaketi verildi.

Programda konuşan Mersin Valisi Ali İhsan Su, çağın, kodlama çağı olduğunu belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.

Mersin ekonomisine personel üretmeyi görev edindiklerini söyleyen MTOSB Başkanı Tekli, “Robotik kodlama eğitimini MTOSB bünyesinde eğitim veren Özel Şişecam Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerimiz ile buluşturduk. Okulumuzdaki robotik kodlama grubumuz ABD’ye gidiyor. Bu sene ABD bağlantılı bir yarışmayı Mersin’e kazandırdık. Çocuklarımızın robotik kodlamaya duyduğu heves çok fazla. Yapay zeka dediğimiz 'Endüstri 4.0’da bu teknolojiyi kullanıyor. Gençleri bilim ve teknoloji ile buluşturup bir an önce iş dünyasında yer almalarını hedefliyoruz. OSB’deki firmalar, 'ne kadar mezun olan çocuk varsa bize verin' diyorlar. Mersin ekonomisine personel üretmek bizlerin görevi. Fabrikalar olmazsa üretim olmaz. Bu açıdan fabrikalarımıza personel yetiştirmek gerekiyor. Gençlerimizin önünü açarak, onların kısa sürede üretime katkı sağlayacak bireyler haline getirmek için OSB olarak desteklerimizi sürdürüyoruz. Ara eleman yetiştirmek için çıktığımız yolda, aranan elemanlar yetiştiriyoruz. Gençlerimizle gurur duyuyoruz” dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca ise 2023 eğitim vizyonu doğrultusunda atölyelere ayrı bir önem verdiklerini ifade ederek, atölye sayılarının daha da arttıracaklarını kaydetti.

Programa, Akdeniz Kaymakamı Muhittin Pamuk, Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak ve MTSO Başkanı Ayhan Kızıltan’ın yanı sıra kent protokolünden bir çok isim katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.