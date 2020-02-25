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Arslanköy'ün kurtuluşunun 100. yılı coşkuyla kutlanacak

İHA

Toroslar Belediyesi, 1 Mart Arslanköy'ün düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yılını, iki gün sürecek etkinliklerle kutlayacak.

Arslanköy'ün kurtuluşunun 100. yılı coşkuyla kutlanacak

Toroslar Belediyesi, 1 Mart Arslanköy’ün düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yılını, iki gün sürecek etkinliklerle kutlayacak.
Toroslar Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, kutlama etkinlikleri, Kurtuluş Kupası Kros Yarışları ile başlayacak. 29 Şubat Cumartesi günü saat 13.00'de Arslanköy Mahallesi'nde yapılacak yarışlara, Arslanköy Mahallesi'nde ikamet eden ve Arslanköy nüfusuna kayıtlı olanlar katılabilecek. Büyük erkekler, genç erkekler, büyük kadınlar ve genç kızlar kategorilerinde gerçekleştirilecek yarışlarda birinciye 750 TL, ikinciye 500 TL ve üçüncüye ise 250 TL para ödülü verilecek. Yarışlarda; erkekler 3 kilometrelik parkurda, kadınlar ise 2 kilometrelik parkurda koşularını tamamlayacak.
Fener Alayı, kurtuluş coşkusuna renk katacak
Arslanköy'deki etkinliklerin bir sonraki adresi ise 29 Şubat Cumartesi günü saat 18.00'de Arslanköy Yayha Aydın Lisesi bahçesinde organize edilecek Fener Alayı olacak. Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, "Kahraman ecdadımızın yaktığı kurtuluş ve bağımsızlık ateşinin halen aynı şevk ve heyecanla devam ettiği Arslanköy'de halkımızın katılımıyla düzenleyeceğimiz fener alayı ile kutlamalara renk katacağız" dedi.
Şiir yarışmasının ödülleri 1 Mart'ta verilecek
Milli mücadele ruhunu yaşatmak ve yeni nesillere tarih şuuru kazandırmak amacıyla düzenlenecek 'Arslanköy’ün kurtuluşu' konulu şiir yarışmasının başvuruları 26 Şubat 2020 Çarşamba günü mesai bitiminde son bulacak. Yarışmaya, yaş sınırı olmadan herkes katılabilecek. Arslanköy'ün destansı mücadelesinin anlatılacağı şiir yarışmasının sonuçları ise 1 Mart Pazar günü saat 09.00'da Arslanköy tören alanında yapılacak kurtuluş programında açıklanarak dereceye girenlere ödülleri takdim edilecek. Birinciye 750 TL, ikinciye 500 TL ve üçüncüye ise 250 TL para ödülü verilecek. Kutlamalara katılmak isteyen vatandaşlar için Toroslar Belediyesince ücretsiz servis imkanı da sunulacak.
"Kutlamalara tüm hemşehrilerimiz davetlidir"
Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Arslanköy'ün milli mücadele dönemindeki destansı kahramanlığının tüm Anadolu'ya örnek olduğunu belirterek, "Kurtuluş Savaşı'nda düşman işgali altındaki Mersin'de Kuvayi Milliye mücadelesinin başladığı yer olarak tarihe geçen ve kahramanlık destanı yazan Arslanköyümüzün düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümünü, çeşitli etkinliklerle ve büyük bir coşkuyla kutlayacağız. Bu etkinliklerle amacımız bize emanet edilen bu kentin ne kadar kıymetli olduğunu gelecek nesillere aktarmak ve tarih bilinciyle yetişmelerini sağlamaktır. Tüm hemşehrilerimizi 29 Şubat Cumartesi ve 1 Mart Pazar günü Arslanköy Yaylamızda gerçekleştireceğimiz etkinliklerimize bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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