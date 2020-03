– Mersin Teknopark, her geçen yıl büyüyen ve dünya çapına ulaşan firmalarının yüksek teknolojili katma değerli üretimleriyle ihracata büyük katkı sunuyor. Mersin Teknopark Genel Müdürü Özgür Durmaz, kuruluşlarından bu yana firmalarının yaklaşık 600 milyon lira ciro, 61 milyon doların üzerinde de ihracat gerçekleştirdiklerini söyledi.

Mersin Üniversitesi (MEÜ) Çiftlikköy Kampüsü içinde 2005 yılında kurulan ve 2006 yılında faaliyete başlayan Mersin Teknopark, bünyesindeki firmalarla her geçen gün büyüyor. Mersin Teknopark firmaları, arge çalışmaları ve ileri teknoloji üretimleriyle dünya çapında firmalar haline gelirken, son 3 yıldır 4’üncü sırada yer alan teknopark da daha üst sıralara doğru tırmanışa geçti.



“Firmalarımız yaklaşık 600 milyon lira ciro, 61 milyon doların üzerinde de ihracat yaptı”

Mersin Teknopark Genel Müdürü Özgür Durmaz, İHA muhabirine açıklama yaparak, kaydettikleri gelişmeyi, faaliyetlerini ve hedeflerini anlattı. Mersin Teknopark'ın Türkiye’de farklı bir yapıda olduğunu belirten Durmaz, Mersin’in bütün dinamiklerinin Mersin Teknoparkın kurucu ortakları arasında yer aldığını ve Yönetim Kurulu Başkanlığını Mersin Valiliğinin yaptığını söyledi. Mersin Teknopark'ın, bugüne kadar yaklaşık 180 firmaya ev sahipliği yaptığını belirten Durmaz, “Şu anda 80 civarında firmayla faaliyetlerini yürütüyor. Teknoparkımızın kuruluşundan bu yana firmalarımız yaklaşık 600 milyon lira ciro yaptı, 61 milyon doların üzerinde de ihracat gerçekleştirdiler. Nisan sonunda rakamlar daha net ortaya çıkacak ama firmalarımız 2019’da bir büyüklüğe imza atarak 150 milyon lira civarında ciro elde etti, 35 milyon dolar da ihracat yaptı. Henüz bize bildirilmemiş rakamları da eklersek, sonuç daha da artacaktır. 400 civarında fikri sınai mülkiyet hakkıyla buluştular” dedi.



“Firmalarımız, dünya çapında firmalar haline geldi”

İhracat süreçleri içinde uluslararasılaşmada Türkiye’de en önemli ve en özel teknoparklar arasında yer aldıklarını vurgulayan Durmaz, firmaları uluslararasılaştırmada Mersin Teknopark'ın birinci sırada olduğunun altını çizdi. Teknoparkta yaklaşık 23 akademisyen firma bulunduğunu; 26 kuluçka firmayla da faaliyetlerine devam ettiklerini kaydeden Durmaz, “Son 3 yıldır yüzde 100 doluluktayız. Yeni fiziki yapı ve bina inşaatlarımız var. Firmalarımız yüzde 90 oranında Mersin Teknopark bünyesinde ilk kuruluşlarını gerçekleştirmiş ve bugüne kadar dünya çapında firmalar haline gelmiş durumdalar. Firmalarımız arasında, kuruluşunun 3’üncü yılında 47 milyon pounda satılarak arge çalışmaları halen Mersin Teknopark'ta devam eden ama dünya çapında 26 ofisiyle birlikte yaklaşık bin personel büyüklüğünün parçası olan firmamız var. Ayrıca, 4 kişilik ekiple başlayıp bugün 550’nin üzerinde personele, 287 kamu hastanesinde kilit süreçleri ve anahtar teslim işleri yürütmesiyle yüzde 25 pazar payına sahip, sağlık bilişim sistemlerinde çalışan firmalarımız var. Otomotiv sektöründe dünya devi firmaların hafif ticari araçlarının standart olarak otomatik kapılarını ve kayar basamaklarını üreten firmamız var. İnsansız deniz aracı üreten, savunma sanayi alanında çalışan, tarım alanları için dron üreten firmalarımız var. Dünyadaki akıllı televizyonların koruma sistemlerini çalışan ve dünyadaki 3 üreticiden biri olan, antivirüs programı yaparak 1 milyonun üzerinde kullanıcıya ulaşan, bugün kamunun pek çok yapısının içinde yer alan bir siber güvenlik firmamız var. Bu firmalarımızın hepsi ileri teknoloji odağında çalışıyor ve yüksek teknolojili katma değerli üretimle 2023 hedeflerimize ihracat noktasında büyük bir katkı sunmaya devam ediyorlar” diye konuştu.



“Son 3 yıldır 4’üncü sırada yer alıyoruz”

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının, teknoparklar için 2011’den bu yana her yıl açıkladığı endeks çalışmasında, Mersin Teknopark'ın son 3 yıldır 4’üncü sırada yer aldığına dikkat çeken Durmaz, “Teknoparklar, yaklaşık 65 kriterle değerlendiriliyor. Türkiye’de 2019 sonu itibariyle 85 teknopark var. En son açıklanan Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Endeksi 2018 yılına ait ve Kasım 2019’da açıklandı. Son 3 yıldır Mersin Teknopark olarak olgun teknoparklar arasında 4’üncü sırada yer alıyoruz. 2019 bizim açımızdan çok verimli geçti; çok başarılıydı teknopark firmalarımızın büyümesi. Bu yıl verilerimizin geçen yılların çok daha üzerinde olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla sıralamamızın da çok daha yukarıda olacağına inanıyoruz” ifadelerini kullandı.



“576 arge projesi tamamladık”

Mersin Teknopark'ta firmalarla bugüne kadar 576 arge projesi tamamladıkları bilgisini veren Durmaz, “Bu da 576 tane yenilik demek. Türkiye’de ilk olan pek çok projenin içindeyiz. Sağlık sektörünün içinde çalışan firmalarımız ve ürettikleri arge’ler, dünyadaki ilaç araştırmalarının özellikle faz 3, faz 4 klinik araştırma süreçlerini devam ettiriyorlar. Bunun yanında, teknoparkımızda sterilizasyon makineleri üreten firmalarımızdan biri, bugün işlerinin yoğunluğundan ve dünya piyasasına sunduğu hizmetlerin kalitesinden dolayı sipariş randevusunu 6 ay ötelemek durumunda kalıyor” şeklinde konuştu.

Mersin Teknopark firmalarından 6’sının Türkiye’deki siber güvenlik kümelenmesine üye olduğunu kaydeden Durmaz, “Mersin, Ankara ve İstanbul’dan sonra siber güvenlik ve savunma sanayi noktasında hızla büyüyen bir yapıda” diyerek, bu alandaki sistemlerin Mersin Teknopark'ta daha da büyüyeceğini değerlendirdiklerini vurguladı.



“Teknolojide ilklere ev sahipliği yapıyoruz”

Mersin Teknopark'ın bir teknoloji hapı, buluşma noktası olduğunu ve teknoloji noktasında ilklere ev sahipliği yaptığını belirten Durmaz, projeler ve işbirlikleriyle büyüdüklerini dile getirerek, “Artık sadece biz bilgi almıyoruz, biz kendi teknolojimizi tüm dünyaya gerçekleştiriyoruz. Hem her yerde el ele tutuşmanın hem teknoparkların başarısını anlatıyoruz. Başarı örnekleri ortaya koyarak hedeflerimize ulaşıyoruz. Bunun yanında, teknoloji odağındaki bütün yapılarla da el ele tutuşarak, bu büyümeyi kentten ülkeye, ülkeden de dünyaya sunuyoruz. Mersin Teknopark olarak kapımız bütün girişimcilere, proje yapanlara, yatırımcılara açık. İşbirliği yapmak isteyen, ekosistemin paydaşı olan veya öğrenmek isteyen herkesi Mersin Teknoparka bekliyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.