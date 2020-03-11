Öğretmen ve öğrencilerin çektiği İstiklal Marşı videosu beğenildi



MERSİN, (DHA)MERSİN'de İstiklal Marşı'nın kabulünün 99'uncu yıl dönümü dolayısıyla öğretmenler ve öğrenciler tarafından İstiklal Marşı videosu çekildi. Video, izleyenlerden beğeni gördü.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından İstiklal Marşı'nın kabulünün 99'uncu yıl dönümü dolayısıyla hazırlanan videoda öğretmenler, okul müdürleri, yardımcıları ve öğretmenler, şehrin çeşitli ilçelerinde manzara eşliğinde İstiklal Marşı'nın kıtalarını okudu. Videoda ayrıca kentin tarihi mekanlarına da vurgu yapılırken, seyredenler tarafından büyük beğeni gördü.DHA-Genel Türkiye-Mersin / Merkez MERSİN, (DHA)

2020-03-11 12:33:13



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