(Görüntülü) Mersin yasağa uydu

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın genelgesiyle ilan edilen sokağa çıkma yasağına Mersin tam anlamıyla uydu, kent sessizliğe büründü.<br>Büyükşehirler arasında koronavirüs salgını vakalarının en az görüldüğü şehir olan Mersin'de, sokağa çıkma yasağıyla birlikte cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu. Sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından Mersin adeta hayalet kente dönüştü. 13 ilçesi ile yaklaşık 2 milyon nüfusa sahip kentte, caddeler, sokaklar, parklar boş kaldı. İçişleri Bakanlığı'nın açıkladığı yasa dışında kalan vatandaşların dışında hiç kimsenin dışarıda olmadığı görüldü.<br>Kentin belli noktalarında denetimler gerçekleştiren ekipler, seyir halindeki araçları durdurarak kimlik sordu. Görevli olan personel ve yasa kapsamı dışında kalan siviller dışında seyahat edenler hakkında işlem yapıldı. Polis ve zabıta ekipleri yasağın ihlal edilmemesi için tüm gün kent içinde devriye görevi yürüttü.DHA-Genel Türkiye-Mersin <br>2020-04-18 12:05:40<br>

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