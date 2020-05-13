Başkan Yılmaz, yaylalarda incelemelerde bulundu

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, yayla sezonunun yaklaşmasıyla birlikte ilçenin yüksek kesimlerinde incelemelerde bulundu.

Teknik ekibinin de eşlik ettiği incelemelerde Yılmaz, Gözne, Ayvagediği, Güzelyayla ve Arslanköy mahallelerini ziyaret ederek yapılan ve yapılması planlanan çalışmaları kontrol etti.

Ziyaretlerinde mahalle muhtarları, esnaf ve vatandaşlar da sohbet ederek, taleplerini dinleyen ve eksikliklerin giderilmesi konusunda ekibine talimatlar da veren Başkan Yılmaz, "Amacımız, vatandaşlarımıza daha kaliteli hizmet sunmaktır. Yaylalarımızı önemli kılan özelliği doğal dokusu ve tertemiz havasıdır. Bu doğal güzelliği daha verimli kullanabilmek adına çalışmalar yapıyoruz" dedi.

Havaların ısınmasıyla birlikte yayla sezonunun da başladığına dikkat çeken Yılmaz, "Biz de bu alanlarımızı vatandaşlarımız için hazırlıyoruz. İnşallah salgından tamamen kurtulduğumuzda hemşehrilerimizi tertemiz parklar ve yeşil alanlar bekliyor. Hemşehrilerimizden isteğimiz bir süre daha evlerinde kalmalarıdır. Güzel günler yakın" ifadelerini kullandı.

"Amacımız, doğayla uyumlu yaşam alanları oluşturmak"

Tarihi ve kültürel mirasların yer aldığı bölgelerde de değerlendirme yapan Yılmaz, buraları doğaya zarar vermeden küçük dokunuşlarla daha işlevsel hale getireceklerini söyledi.

Mesire alanlarının yanı sıra diğer doğal ortamlarda da peyzaj düzenlemesi yapacaklarını ve buraları kamelyalarla donatmayı planladıklarının bilgisini veren Başkan Yılmaz, vatandaşların daha rahat ulaşım sağlamaları için yeni yol açma ve düzenleme çalışmalarının da devam ettiğini kaydetti.

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Kuzey Irak'ta görev yaparken operasyon sırasında yaralanan Arslanköylü Uzman Çavuş Cihan Topaktaş ve ailesine de geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde (GATA) gördüğü tedavinin ardından evinde istirahatte bulunan Uzman Çavuş Topaktaş ile sohbet ederek halini ve hatırını soran Yılmaz, "Sizlere minnettarız ve gurur duyuyoruz. Bizler, bugün huzur içerisinde yaşıyorsak sizlerin fedakarlığı sayesindedir. Her zaman yanındayız" diye konuştu.

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