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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Husumetliler çatıştı; seken kurşunun isabet ettiği kadın öldü

DHA

Okan ÇALIŞKAN/TARSUS (Mersin), (DHA)- TARSUS'ta, aralarında daha önceden husumet bulunan iki grubun silahlı kavgasında seken kurşunlardan biri park halindeki otomobilde bekleyen Sevilay Alkaç'ın (55) göğsüne isabet etti. Talihsiz kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay, akşam saatlerinde Anıt Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, motosiklet ile caddede ilerleyen A.C.E. ve B.U., daha önceden aralarında husumet bulunan Batuhan Ş. (24) ile yolda karşılaştı. Bunun üzerine B.U. motosikletin arka bölümünde bulunan tabancayı çıkararak Batuhan...

Husumetliler çatıştı; seken kurşunun isabet ettiği kadın öldü

<br>Okan ÇALIŞKAN/TARSUS (Mersin), (DHA)- TARSUS'ta, aralarında daha önceden husumet bulunan iki grubun silahlı kavgasında seken kurşunlardan biri park halindeki otomobilde bekleyen Sevilay Alkaç'ın (55) göğsüne isabet etti. Talihsiz kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.<br>Olay, akşam saatlerinde Anıt Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, motosiklet ile caddede ilerleyen A.C.E. ve B.U., daha önceden aralarında husumet bulunan Batuhan Ş. (24) ile yolda karşılaştı. Bunun üzerine B.U. motosikletin arka bölümünde bulunan tabancayı çıkararak Batuhan Ş.'ye ateş açtı. Ayağından yaralanan Batuhan Ş. ise iki şüpheliye tüfekle ateş açarak karşılık verdi. Şüpheliler A.C.E. ve B.U. ise daha sonra olay yerinden kaçtı. Bu sırada seken bir kurşun olay yerine yakın bir bölgede park halinde bulunan otomobilin arka koltuğunda oturan Sevilay Alkaç´ın göğsüne isabet etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası hastaneye kaldırılan Sevilay Alkaç, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olayda ayağından yaralanan Batuhan Ş.´nin ise hastanede tedavisi sürüyor. Polis, kaçan iki şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Tarsus Okan ÇALIŞKAN<br>2020-05-30 21:22:06<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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