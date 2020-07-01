Mersin halinde çalışan kadınların çocukları için kurulan kreş, öğrenci kabulüne başladı

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Yaş Sebze ve Meyve Hali’nde çalışan kadınların çocukları için kreş açtı. 'Münir Özkul' adı verilen kreş, öğrenci kabulüne başladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, hali ziyaret ederek, incelemelerde bulundu. Başkan Seçer, hal programına, Mersin Yaş Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği’nde gerçekleştirilen toplantı ile başladı. Seçer, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ayhan Kızıltan’ın da katıldığı toplantıda, dernek başkanı Münir Şen ve hal esnafı ile sohbet etti. Kendisinin de tarımın içinde geldiğini hatırlatan Seçer, çiftçinin de komisyoncunun da sevkiyatçının da ne hissettiğini anlayabildiğini ifade etti. Mersin Yaş Sebze ve Meyve Hali’nin tarım ürünlerinin değer bulduğu alanlardan biri olduğunu belirten Seçer, tarımın onlarca sektörü etkileyen ana sektörlerden biri olduğunu vurguladı.

Hal esnafına Büyükşehir Belediyesinin hal çevresinde yaptığı yol, asfalt, kaldırım, kavşak çalışmaları ile ilerleyen süreçte gerçekleştireceği yatırımlar hakkında bilgi veren Seçer, daha sonra hal içinde incelemelerde bulundu. Seçer, inceleme gezisi sonrasında yaptığı açıklamada, “Bizim toptancı halimiz, sadece Türkiye’nin değil, Ortadoğu’nun, Balkanlar’ın en büyük hali. Hem hacim olarak, hem içerisindeki işyeri sayısı olarak, hem işlem büyüklüğü olarak, Avrupa’nın da önemli hallerinden bir tanesi. Mersin ekonomisine de önemli değer katan bir yer burası. Tarım, meyvecilik, sebzecilik denince Türkiye’de ilk akla gelen kentlerden bir tanesi Mersin. İşte tarlada el emeğiyle, alın teriyle üretilen ürünlerin değer bulduğu yer burası. Türkiye’nin her tarafından tüccarlar gelip buradan alışveriş ediyorlar ve kendi bölgelerine pazarlara sevk ediyorlar. Büyük bir toptancı hali. Biz de yönetime geldiğimizden bu yana, burada sıkıntıları sorun olmaktan çıkarıp, bir düzene girmek istiyoruz. Gerçekten biraz kendi haline bırakılmış bir bölgeydi burası. Bir disiplin, bir düzen sağlamaya çalışıyoruz. Fiziki koşullarını gözden geçiriyoruz. Burada bir düzen olsun istiyoruz” dedi.



"Şu anda halden rüsum gelirimiz 17 milyon lira civarında"

Mersin Hali’nin Büyükşehir Belediyesi’nin de önemli vergi geliri kaynaklarından biri olduğunu ifade eden Seçer, geçmişteki yönetimsel hatalar nedeniyle belediyenin gelir kaybına uğradığını söyledi. Seçer, yönetime geldikten sonra aksayan yönleri düzeltmek, disiplini sağlamak amacıyla çeşitli adımlar attıklarını belirterek, “2018 yılında buradan elde edilen gelir 13 milyon lira. Hatta 2017 rakamları da 1 milyon gerisinde, 12 milyon. 2018’de 13 milyona çıkmış. Biz 2019’un Nisan ayında yönetime geldik ve bu halin hal rüsumu geliri 20 milyon liraya çıktı birdenbire. Şu anda ilk 6 aylık rakam geçen yılın neredeyse 1 yıllık gelirine yakın. Şu anda ilk 6 ayda buradaki rüsum gelirimiz 17 milyon lira civarında. Demek ki bir disiplin, denetleme olursa, vergi ve gelir kaçaklarını, bu anlamdaki adaletsizliği de önleyebiliyorsunuz. Eğer burada başta kendi görevlilerinizi denetleyemiyorsanız, burada yasalara uygun şekilde çalışan vatandaşlarımızın, esnaflarımızın hakkını, yasalara uygun şekilde çalışmayanlara yedirmiş oluyorsunuz. Bir adaletsizlik, bir haksız rekabet ortamı, devlet ve kamu eliyle sağlamış oluyorsunuz. Bunu bütün hallerimizde önemsiyoruz. Ama Mersin merkez Toptancı Sebze ve Meyve Halimiz bizim için tabi ki en büyük kapasiteli, en değerli alanlarımızdan bir tanesi" diye konuştu.



"Türkiye'de bir ilk"

Seçer, Mersin halinde hizmete açtıkları çocuk kreşinde de incelemelerde bulundu. Seçer, kreşin yer seçimi açısından dünyada, Türkiye’de bir ilk olduğunu vurgulayarak, “Son derece güzel bir yerleşke burası. Burada çalışan, sebze halinde çalışan, sevkiyatçılar bölümünde çalışan çok sayıda kadınlarımız var. Bunlar sabahın erken saatinde işlerine geliyorlar ve çocuklarını ya bir yakınlarına bırakıyorlar ya da evde kendi hallerine bırakıyorlar. Bu da değişik sorunlar oluşturuyor. Hem kendi ailelerine, hem toplumsal sorun olarak bizlere yansıyor. Çocukları küçük yaştan okul öncesi eğitmek bir anlamda sosyal devlet anlayışı. Sosyal belediyecilik anlayışı. Burada bunu seçim öncesi değerlendirdik. Bu fikri de bana komisyoncular dernek başkanımız verdi ve yönetime gelir gelmez de uygulamaya aldık. Bu kreşimizi, bu şirin binamızı yaptık. Burada artık çocuklarımız eğitim, öğrenim görecek. 55 kapasiteli bir kreş burası. Ancak pandemi kuralları gereği şu aşamada yüzde 50 azalttık kapasiteyi. Yeni eğitim dönemine başlıyoruz. Hemen yarın faaliyetlerimiz başlayacak. 12 yeni öğrencimiz gelecek. Kayıtlar devam ediyor, talepler var. Yine Toroslar’da da o bölgede de kreşimiz faaliyette. Yaklaşık 40 kişilik bir kreşimiz var orada da. Orada da yüzde 50 kapasite ile devam ediyoruz. Ama şu anda kreşe devam eden öğrenci sayımız kadar yedekte bekleyen de var. Çok sayıda rağbet var" şeklinde konuştu.



“Eğitimde fırsat eşitliği sağlamak istiyoruz”

Vatandaşların Mersin Büyükşehir’e ait kreşleri gördükçe, tanıdıkça, çocuklarını bu kreşlere kayıt ettirmek istediğini ifade eden Seçer, “Biz bunların sayısını artıracağız. Anamur’dan Tarsus’a kadar daire başkanlarımızın bu konuda önemli çalışmaları var. Bir bir, ihtiyaç olan yerlerde, özellikle görece olarak düşük gelirli ailelerin yaşadığı bölgelerde biz bunlara ağırlık vermek istiyoruz. Eğitimde fırsat eşitliği, çocuklarımızın ailelerden kaynaklı fırsat eşitliği sorununu ortadan kaldırmak istiyoruz. Yani gelir olarak yüksek düzeyde ailelerin çocukları tabi bu imkanlardan faydalanabiliyorlar ama dar gelirli ailelerimizin çocukları faydalanmakta sıkıntı yaşıyorlar. İşte biz bu açığı devlet olarak, belediye olarak kapatmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Seçer, böyle yapıları Mersin’in birçok yerinde yapacaklarını belirterek, “Aslında tercih edilen yer olarak bakıldığı zaman, gerçekten kimsenin aklına gelmeyecek bir yer ve çok anlamlı. Yoksa halkımız böyle tesislere, böyle eğitim yuvalarına layık ve bunun sayısını da artıracağız. Daha çok değerli projelerin altına imza atacağız. Bu daha başlangıç diye düşünüyorum” dedi.

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kızıltan da Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin hale kazandırdığı kreşe hayranlığını dile getirerek, “İncelememiz esnasında kreşi görünce, ‘böyle bir mekanın olacağını hayal etmezdim’ dedim. Başkanımıza çok teşekkür ederiz. Seçim öncesi talebi gelmiş, başkanımız da gerçekleştirmiş. Pırıl pırıl bir yer yapılmış. Çocuk olasım geldi. Mersin’in gücünü ortaya çıkarmak için başkanımıza destek vermek ve bir arada olmak gerekir. Hal ile ilgili planlanan, yapımı süren, başlanacak olan birçok proje var. O yönden de biz çok mutlu ve umutluyuz” diye konuştu.

Mersin Yaş Sebze ve Meyve Komisyoncular Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Münir Şen de Başkan Seçer’e ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, “Her yerde söylüyoruz, Başkanımız halden anladığı için, çok şükür çözülemeyecek bir sorunumuz yok. Tarımın içinden gelen birisi olduğu için, belediye başkanı, milletvekili iken de bizim için, bizim gözümüzde onun üst kimliği hep tüccar, üretici. Bundan dolayı Başkanımız, bizim için bir başkandan daha öte, daha değerli. Halimiz içinde bulunan kreş Türkiye’de bir ilk. Kreş bizim talebimizdi. Başkanımız halden anladığı için sağ olsunlar ikiletmediler. Burada çalışan dezavantajlı kadınlarımız var. Onlar geldikleri zaman gözleri arkada kalıyordu. Ama böyle bir ortamda bir neslin yetişmesi bizim için gurur. Bunu sağlayan Vahap başkanımız’ da çok teşekkür ediyoruz. Korona virüs sürecinde de Türkiye’de örnek bir belediyecilik sergilediler. Hale girenlerin ateşinin ölçülmesi, dezenfektan dağıtılması örnek oldu" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.