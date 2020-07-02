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Seçer: "Berdan Barajı'ndan üretilen hür 100 litre suyun 49 litresi kayıp" Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, su konulu yarışmada dereceye giren öğrencilere ödüllerini verdi

İHA

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Berdan Barajı'ndan üretilen her 100 litre suyun 51 litresinin evlere ulaştığını, 49 litresinin ise kaybolduğunu belirterek, "Sonuç itibariyle kaybolan, kayıtlarda olmayan bir su var. Kontrol altına alamadığımız bir su var. Biz suyu kontrol altına almak zorundayız" dedi.

Seçer: "Berdan Barajı'ndan üretilen hür 100 litre suyun 49 litresi kayıp" Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, su konulu yarışmada dereceye giren öğrencilere ödüllerini verdi

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Berdan Barajı’ndan üretilen her 100 litre suyun 51 litresinin evlere ulaştığını, 49 litresinin ise kaybolduğunu belirterek, "Sonuç itibariyle kaybolan, kayıtlarda olmayan bir su var. Kontrol altına alamadığımız bir su var. Biz suyu kontrol altına almak zorundayız” dedi.
Seçer, MESKİ tarafından 22 Mart Dünya Su Günü etkinlikleri kapsamında planlanan ancak korona virüs dolayısıyla ertelenen ‘Su ve İklim Değişikliği’ konulu resim yarışmasının ödül törenine katıldı. Suyun insanlar ve diğer canlılar için önemine ve su tasarrufuna dikkat çekmek için kutlanan Dünya Su Günü kapsamında birçok etkinlik planladıklarını anlatan Seçer, bu etkinliklerin büyük kısmının pandemi nedeniyle iptal edildiğini vurguladı.
"Her 100 litre suyun 49 litresi kayıp"
Başkan Seçer, Türkiye’nin aslında su zengini olmadığını ancak toplumun büyük kesiminin bu yanılgıyla suyu tedbirsizce kullandığını ifade ederek, Mersin’de de hem bilinçsiz su kullanımı hem kayıp kaçak sorunları yaşandığını söyledi. Suyun bilinçsiz kullanımına dikkat çeken Seçer, “Bizim kullandığımız içme suyunun, kaynağından çıktığı anla sizlerin evlerine ulaştığı noktadaki kayıp kaçak oranı akla izana aykırı bir durum. Örneğin biz Mersin’de kullanılan suyun yüzde 54’ünü Berdan Barajı’ndan, arıtma tesislerinden temin ediyoruz. 1984 yılında hizmete giren bir tesis. Berdan Barajı’ndan çıkan her 100 litre suyun 51 litresi sizin musluklarınızdan ihtiyaç suyu olarak akıyor. 49 litresi havaya gitti, suya gitti. Demode isale ve su şebeke hatlarında kayboluyor. Bir de kaçak su kullanımı var. Sonuç itibariyle kaybolan, kayıtlarda olmayan bir su var. Kontrol altına alamadığımız bir su var. Biz suyu kontrol altına almak zorundayız” diye konuştu.
"Su fakiri olmamıza ramak kaldı"
Şu anda Türkiye’nin 112 milyar metreküp kullanılabilir su varlığı olduğunu belirten Seçer, “Bugünkü nüfusa oranladığınız zaman kişi başı bizim kullanılabilir su miktarımız bin 500 metreküp. Bu su sıkıntısı anlamına geliyor, su zengini değil. Kişi başı 810 bin metreküp civarında bir kullanım suyuna sahipseniz zenginsinizdir. Biz 2 bin metreküpün altına düştüğümüz zaman tehlike çanları çalıyor. Biz şu anda su sıkıntısı çekiyoruz. Tam su fakiri değiliz ama ramak kaldı. 2030’da tahmini nüfusunuz 100 milyon olduğu varsayımıyla bir hesaplama yaparsak, kullanılabilir su kaynaklarında herhangi bir azalma olmazsa biz 2030 yılında su fakiri bir ülke haline geliyoruz. Çünkü yaklaşık olarak kullanılabilir kişi başı su miktarı 1000 metreküpe düşüyor. Su hayat. Suda tasarruf, suyun kullanım bilinci önemli” ifadelerini kullandı.
İçme suyuyla bahçe sulayanlara uyarı
MESKİ’nin bilinçli su tüketimini yaygınlaştırmak, su israfını önlemek amacıyla çalışmalar yaptığını, çocuklara yönelik eğitim seminerleri düzenlediğini belirten Başkan Seçer, ailelerin çocuklarına bu konuda örnek olmaları gerektiğini vurguladı. Başkan Seçer sözlerini şöyle sürdürdü: “Belediye başkanınız olarak vatandaşlarımıza su kullanımında tasarruf sağlanması konusunda bazı tavsiyelerde bulunmak istiyorum. Özellikle evde su kullanımında; musluklarımızın su tasarrufuna uygun musluklar olmasına dikkat etmemiz gerekiyor. Gereksiz yere muslukları açık bırakmamamız lazım. Çamaşır ve bulaşık makinemizin tam doluluğa erişmeden kullanılmamasını tavsiye ediyoruz. Bizim bir sorunumuz da yasal olmadığı halde bahçe sulamalarında bizim ürettiğimiz temiz içme ve kullanım suyunun kullanılması. Bu yasal değil ama yaptırım uygulamıyoruz. Yaptırım uygulamıyoruz ama bahçesini, çiçeğini, meyvesini sulayan vatandaş da bunu usulüne uygun sulamıyor. Hortumu takıyor, istediği gibi herhangi bir tedbir almadan fazla fazla suyu tüketerek bahçesini sulayabiliyor. Oysa daha teknolojik yöntemlerle bunu yapsa kendisinin de su faturası şişkin gelmez."
Başkan Seçer’in konuşmasının ardından MESKİ çalışanlarından Nebi Şengezer, söz ve müziği kendisine ait olan ‘Onun adı MESKİ’ adlı şarkıyı seslendirdi. Törende daha sonra, resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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