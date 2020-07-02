Erdemli Belediyesi, Temmuz Ayı Meclis Toplantısını yaptı

Erdemli Belediye Meclisi Temmuz Ayı Toplantısını yaparak komisyon üyelerinin seçimini gerçekleştirdi.

Belediye Başkanı Mükerrem Tollu başkanlığında gerçekleştirilen Temmuz ayının ilk toplantısında, gündemde yer alan 23 madde görüşüldü. Yoklamanın ardından komisyonlarda yer alacak üyelerin seçimi yapılırken, 2019 yılı faaliyet raporu, 2019 yılı gelir ve gider kayıtları, Şehit Piyade Üstçavuş Musa Özalkan Kreş ve Gündüz Bakımevi’ne ait yönetmeliğe ek maddeler eklenmesi, Kızkalesi ve Üzümlü mahallelerinde yapılacak olan kadastro güncelleme çalışmaları bilirkişi seçimi gibi konularda görüşmelerde bulunuldu.

Korona virüs salgını sonrasında geçen ay olağanüstü gündemle toplandıklarını hatırlatan Başkan Tollu, "Toplantımızda aldığımız kararlarla, kentimize daha iyi hizmet edeceğiz. Malumunuz biz sosyal belediyecilik anlayışı ile birçok alanda ilçemiz için proje üretmekteyiz. Bu projeleri hayata geçirirken de yeni kararlar almakta ve kentimiz için en doğru yatırımları yapmaktayız. Kamu kaynaklarını en doğru ve en verimli şekilde kullanabilmek adına her kararın üzerinden defalarca geçmekteyiz. Aldığımız bu kararların, vatanımıza ve milletimize hayırlar getirmesini dilerim” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.