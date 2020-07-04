Mersin İdmanyurdu Meydanı yenileniyor

– Mersin Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı, kentin önemli simgelerinden Mersin İdmanyurdu’nun adını taşıyan meydanı yeniliyor. İlk etapta meydanda boyama çalışmaları yapan ekipler, sütunların kırılan kısımlarını bakım ve onarımdan geçiriyor. Meydanda peyzaj düzenlemeleri de yapılacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Mersin’in marka ismi olan, şehrin düşman işgalinden kurtuluşuyla yaşıt futbol takımının adının yaşatıldığı ve Kültür Park içerisinde yer alan Mersin İdmanyurdu Meydanı, kent tarihine, değerlerine saygı duyan ve bu değerleri ileriki nesillere aktarmayı görev edinen Büyükşehir Belediyesi tarafından bakıma alındı.

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, meydanda ilk etapta boyama çalışmalarına başladı. Meydandaki sütunların kırılan kısımları bakım ve onarımdan geçirilirken, ışıklandırma sistemi yenileniyor. Meydanda bulunan havuzun bakımı da yapılıyor ve sulama sistemleri elden geçiriliyor.

Meydanın, peyzaj düzenlemelerinin ardından adına ve anlamına yakışır bir görünüme kavuşacağı bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.