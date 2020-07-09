Mersin´de 543 personelle huzur uygulaması

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mersin´de 543 personelle huzur uygulaması

DHA

Mersin´de 543 personelle huzur uygulaması


Soner AYDIN/MERSİN, (DHA)MERSİN´de İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 543 personel ile 50 noktada huzur uygulaması yapıldı.
Ekipler tarafından değişik kavşak ve caddelerde gerçekleştirilen uygulama kapsamında, araçlar tek tek durdurularak kontrol edildi. Sürücülere GBT uygulaması yapan ekipler, şüpheli araçları kontrol etti. Asayiş, trafik, kaçakçılık ve organize suçlar, uyuşturucu ile mücadele, terörle mücadele amirliklerinde görevli ekipler yaklaşık 2 saat uygulama yaptı. Araç içerisindekileri koronavirüs salgınına karşı maske ve sosyal mesafe konusunda uyaran ekipler, maske takmayan sürücülerin ve araç içerisindeki yolcuların maske ile yolculuk yapmalarını istedi.
Öte yandan kent genelinde gerçekleştirilen denetimler kapsamında, 707 berber, kuaför, güzellik merkezi denetlendi, 3 iş yerine bin 176 TL para cezası kesildi. 261 ticari taksi ve 21 ticari taksi durağı denetlenirken, kurallara uymayan 1 ticari taksiye 104 TL para cezası kesildi. 198 şehir içi ve şehirlerarası toplu ulaşım aracını kontrol eden ekipler, 2 toplu taşıma firmasına ve 15 yolcuya toplam 13 bin 500 TL para cezası kesti. 770 lokanta, restoran, kafe ve işyerlerini kontrol eden ekipler, iş yerinde bulunan 6 şahsa toplam 5 bin 400 TL para cezası uyguladı. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde 877 araç sorgulanırken, 13 yolcu ve 2 sürücüye 13 bin 694 TL para cezası  kesildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Merkez Soner AYDIN
2020-07-09 00:13:54

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Seçer’in borçlanma talebi, sert tartışmalar ve gerginliklerle bir kez daha reddedildi Mersin Büyükşehir Belediye Meclis Toplantısında, Başkan Seçer’in 250 milyon liralık borçlanma talebinin görüşülmesi esnasında sert tartışmalar yaşandı Akdeniz Belediye Başkanı Gültak, kendisine söz verilmediği için salonun en arkasına gidip otururken, Seçer, duruma tepki gösteren Toroslar Belediye Başkanı Yılmaz’ın meclisi terk etmesini istedi
YEREL HABERLER Seçer’in borçlanma talebi, sert tartışmalar ve ...
Mersin'de 543 polisin katılımıyla "huzur" uygulaması Mersin il merkezinde 50 noktada "huzur" uygulaması yapıldı Uygulamada ayrıca korona virüs ile ilgili vatandaşlara bilgi verilirken, maske ve sosyal mesafe uyarılarında bulunuldu
YEREL HABERLER Mersin'de 543 polisin katılımıyla "huzur" ...
Seçer: "2 milyar 200 milyon liralık borcu 1 milyar 500 milyonlu rakamlara çektik" Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer: "İnsanlara bu kentin barış ve huzur kenti olduğunu gösterdik"
YEREL HABERLER Seçer: "2 milyar 200 milyon liralık borcu 1 milyar ...
Görme engelli Ecrin'den bisiklet turu
YEREL HABERLER Görme engelli Ecrin'den bisiklet turu
Tayini çıkan savcılara veda
YEREL HABERLER Tayini çıkan savcılara veda
Görme engelli Ecrin, bisiklet sürerek gönülleri fethetti Mersin’in merkez Mezitli ilçesinde yaşayan görme engelli Ecrin Aytekin, bisiklet sürmeyi öğrenerek büyük bir başarı elde etti Engeli bulunmayan birçok insanın bisiklet kullanmadığı günümüzde bisiklet kullanmayı öğrenen minik Ecrin, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan’la mini bir gösteri turu attı
YEREL HABERLER Görme engelli Ecrin, bisiklet sürerek gönülleri ...
Paylaşımı yaptığını kabul etti
YEREL HABERLER Paylaşımı yaptığını kabul etti
Toroslar'da 4 ayda 6 bin ton sıcak asfalt döküldü
YEREL HABERLER Toroslar'da 4 ayda 6 bin ton sıcak asfalt döküldü
Bu çocuklar "beyaz kansız" yaşayamıyor Halk arasında ’beyaz kan’ olarak bilinen aferez trombosit bağışının yetersiz olmasından dolayı özellikle lösemili çocuklar zor günler geçiriyor Trombositin vücuttaki eksikliğinde ’beyaz kan’ desteği alması gereken lösemili hastalar, beyaz kan bağışçılarını bekliyor Mersin Kızılay Kan Merkezi Müdürü Dr. Saltuk Buğra Özcanlı: "Kanser hastalarımızın hayatının tehlikeye girmemesi için bu kana ihtiyaçları var"
YEREL HABERLER Bu çocuklar "beyaz kansız" yaşayamıyor Halk arasında ...
Mersin’de asker uğurlama eğlence ve konvoylarına kesinlikle izin verilmeyecek
YEREL HABERLER Mersin’de asker uğurlama eğlence ve konvoylarına ...
Albayrak çiftine hakaret eden şüpheli: "Böyle bir terbiyesizlik etmek istememiştim"
YEREL HABERLER Albayrak çiftine hakaret eden şüpheli: "Böyle bir ...
Mersin'de 65 yaş ve üstü yaşlılar için buluşma etkinliği düzenlendi
YEREL HABERLER Mersin'de 65 yaş ve üstü yaşlılar için buluşma ...
Akduman, Gülnar'daki orman faaliyetlerini inceledi
YEREL HABERLER Akduman, Gülnar'daki orman faaliyetlerini inceledi
Tarsus Belediyesi'nin Siptilli Çarşısından zararı 600 bin lira Tarsus Belediye Meclisi'nin 5. Birleşimi, Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan başkanlığında yapıldı
YEREL HABERLER Tarsus Belediyesi'nin Siptilli Çarşısından zararı 600 ...
Mersin'de asfalt çalışmaları hız kazandı
YEREL HABERLER Mersin'de asfalt çalışmaları hız kazandı
Mersin'de, asker uğurlama törenlerine yasak getirildi
YEREL HABERLER Mersin'de, asker uğurlama törenlerine yasak getirildi
Mersin'de ormancılar, yangınlara karşı her an tetikte
YEREL HABERLER Mersin'de ormancılar, yangınlara karşı her an tetikte
Mersin'de PKK/KCK/YPG'ye operasyon: 3 tutuklama
YEREL HABERLER Mersin'de PKK/KCK/YPG'ye operasyon: 3 tutuklama
Mersin'de PKK terör örgütü üyesi bir kadın jandarmaya teslim oldu
YEREL HABERLER Mersin'de PKK terör örgütü üyesi bir kadın jandarmaya ...
Mersin'de terör operasyonu: 5 gözaltı
YEREL HABERLER Mersin'de terör operasyonu: 5 gözaltı
Başkan Tarhan, gönüllü maske ordusuna teşekkür belgesi verdi
YEREL HABERLER Başkan Tarhan, gönüllü maske ordusuna teşekkür ...
'Bozyazı için söyle' projesi tamamlandı Proje kapsamında öğretmen, öğrenci ve mahalle sanatçıları tarafından yöre türküsü olan 'Açıl ey ömrümün varı' adlı eser seslendirildi
YEREL HABERLER 'Bozyazı için söyle' projesi tamamlandı Proje ...
Başkan Seçer, İller Bankası Genel Müdürü Büyük’ten hibe desteği istedi Mersin merkez ve ilçelerdeki atık su ve içme suyu projelerine ilişkin hibe destekleri konusunda görüşmeler gerçekleştiren Seçer, katı atıkların düzenli depolanması için İller Bankasından destek sözü aldı
YEREL HABERLER Başkan Seçer, İller Bankası Genel Müdürü Büyük’ten ...
Erdemli Çamlığı'nı belediye işletecek Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu: "Sosyal mesafenin en iyi şekilde korunduğu çadır turizmi için herkesi Erdemli Talat Göktepe Çamlığı'na bekliyoruz"
YEREL HABERLER Erdemli Çamlığı'nı belediye işletecek Erdemli ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X