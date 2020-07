Tarsus’ta down sendromlu ve engelli bireyler için ‘+1 Kafe’ açıldı

– Tarsus Belediyesi, down sendromlu ile engelli bireylerin sosyal hayata daha iyi adapte olmalarını sağlanmak amacıyla ‘+1 Kafe’ açtı. Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, kafenin açılış kurdelesini down sendromlu çocuklarla birlikte kesti.

Tarsus Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve ilçede özel bireylere yönelik ilk mekan olma özelliğini taşıyan '+1 Kafe', düzenlenen törenle açıldı. Törene, kentin protokol yöneticilerinin yanı sıra Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Dursun Arslan, sivil toplum kuruluşları, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.



“Bu sosyal sorumluluk projesini yerine getirmek görevimizdir”

Açılışta konuşan Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, hizmete açılan kafenin bir sosyal sorumluluk projesi olduğunu söyledi. Bozdoğan, “Bu sosyal sorumluluk projesini sosyal bir kutsallık olarak gördük. Çünkü ülkemizde down sendromlu ve engelli bireylerimize yönelik bu tür kafeler çok az sayıda var. +1 Kafe, down sendromlu ve engelli kardeşlerimizin sosyal hayatta var olmalarını gösteren en önemli projelerden birisidir. Şehrimize hayırlı uğurlu olsun” dedi.



“Cari açığımız yok, 8 milyon fazlamız var”

Tarsus Belediyesinin bütçesine ilişkin bilgiler de veren Bozdoğan, “Göreve gelmeden önce son 15 ayın cari açığı 82 milyon Lira. Bizim olduğumuz 15 aylık dönemde cari açık yok, 8 milyon lira fazlalık var. Belediyenin nereden nereye geldiğine bir bakın. Dün mevzuatla ilgili uzmanlar geldiğinde ilk sordukları soru, ki bunlar Ankara Büyükşehir'in de bütçesini yapan, mevzuatına bakan arkadaşlar, ‘Nasıl başardınız? Ne yaptınız? Bu Türkiye'de bir ya da iki belediyede olur. Bu başarı nasıl geldi?’ oldu. ‘Çalmadık, çaldırmadık. Başka hiçbir nedeni yok’ dedik” ifadelerini kullandı.

Başkan Bozdoğan Tarsus’tan umudunun çok fazla olduğunu da vurgulayarak, “Umudum edebiyatta, kitaplarda, sözcüklerde. Belediyede çalışan tüm memurlarım, işçilerim, müdürlerim, başkan yardımcılarım gibi çıplak elle demire, ateşe ve dikene dokunan halkımdan umudum” diye konuştu.

Konuşmanın ardından Bozdoğan, kafenin açılış kurdelesini down sendromlu çocuklarla birlikte kesti.

