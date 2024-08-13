Beşiktaş, Cher Ndour transferini açıkladı
Beşiktaş, PSG'den Cher Ndour'u kiraladığını açıkladı.
Giriş: 13.08.2024 - 21:08 Güncelleme: 13.08.2024 - 21:14
Beşiktaş, PSG'den 20 yaşındaki İtalyan orta saha Cher Ndour'u kiraladığını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada "Profesyonel futbolcu Cher Ndour'un 2024-25 sezonu sonuna kadar Kulübümüze geçici transferi hususunda Paris Saint Germain kulübüyle anlaşmaya varılmıştır.
Cher Ndour'a Beşiktaş ailesine hoş geldin diyor, şanlı formamızla üstün başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ