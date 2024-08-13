En çok hangi ilde konut satışı arttı?
Temmuz ayında konut satışları, 127 bin 88 ile son dönemin en yüksek rakamına ulaştı. Geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16 artış görüldü. Peki en çok hangi illerde konut satışı arttı?
Giriş: 13.08.2024 - 11:40 Güncelleme: 13.08.2024 - 11:40
Temmuz ayında konut satışında yüksek bir performans sergilendi. Geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16 artış kaydedilerek 127 bin 88 konut el değiştirdi.
En yüksek konut satışı yapılan iller İstanbul, Ankara ve Antalya olurken; oransal olarak bakıldığında en fazla artış Ardahan, Muş ve Hakkari'de yaşandı. İşte konut satışının geçen temmuzdan bu temmuza oransal olarak değişimi:
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ