En çok hangi ilde konut satışı arttı?

Temmuz ayında konut satışında yüksek bir performans sergilendi. Geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16 artış kaydedilerek 127 bin 88 konut el değiştirdi.

En yüksek konut satışı yapılan iller İstanbul, Ankara ve Antalya olurken; oransal olarak bakıldığında en fazla artış Ardahan, Muş ve Hakkari'de yaşandı. İşte konut satışının geçen temmuzdan bu temmuza oransal olarak değişimi: