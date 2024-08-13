Yunanistan'da Varnava bölgesinde çıkan yangın "yılın en büyük yangını" olarak değerlendirildi

Söz konusu yangını yılın en büyük yangını olarak değerlendirdiklerine dikkati çeken Lavranos, "Bu yangın, beklenmeyen bir gelişme oldu. Şiddetli rüzgarlar nedeniyle hızla büyüdü." ifadelerini kullandı.

Tahliye emirlerine uymayı reddeden bazı kişilerin daha sonra evlerinde mahsur kaldığının altını çizen Lavranos, bu kişilerin kurtarılmasının itfaiyecilerin hayatını tehlikeye attığını belirtti.