Mutfakta yılan paniği 2 metrelik yılan itfaiye ekiplerince yakalandı

Mersin'in Erdemli ilçesinde bir evin mutfağına giren 2 metrelik yılan itfaiye ekibince yakalanıp, doğal yaşam alanına bırakıldı.
Alınan bilgiye göre, Kargıpınarı Mahallesi'ndeki evlerinin mutfağında yaklaşık 2 metrelik yılan gören ev sahipleri, itfaiyeyi arayıp yardım istedi. Eve gelen Mersin Büyükşehir Belediyesi Davultepe İtfaiye Grup Amirliği ekibi, mutfaktaki yılanı yakaladıktan sonra doğal yaşam alanına bıraktı.
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