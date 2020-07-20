Limon bahçesinde 40 kök kenevir ele geçirildi

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Mersin'in Erdemli ilçesinde limon bahçesinde 40 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, bir istihbaratı değerlendiren ekipler, Kösbucağı Mahallesi Kayacı mevkindeki limon bahçesinde arama yaptı. Yapılan aramada, limon ağaçlarının arasına dikilmiş 40 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan bahçe sahibi, sevk edildiği mahkemece 'adli kontrol' kapsamında serbest bırakıldı.

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