Tarsus’ta hemzemin geçidin yıpranan zemini yenilendi

Mersin Büyükşehir Belediyesi TarsusÇamlıyayla Şube Müdürlüğü yol yapım ve bakım ekipleri, Tarsus kent merkezinde bulunan ve yoğun araç trafiği nedeniyle zemini oldukça kötü duruma gelen Fahrettin Paşa hemzemin geçidinde iyileştirme ve yeniden asfaltlama çalışması gerçekleştirdi.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Tarsus kent merkezinden geçen demiryolu ağı üzerinde bulunan hemzemin geçitlerde bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor. Hemzemin geçitlerde deforme olan levhaları geçtiğimiz günlerde değiştirip, yol çizgilerini belirgin olacak şekilde sarı boya ile yeniden çizen ekipler, hemzemin geçitleri bakıma aldı.

Tarsus merkez Cemal Gürsel Caddesi ile Mimar Sinan Bulvarının kesiştiği noktada bulunan Fahrettin Paşa hemzemin geçidinin zemini, aşırı kullanım ve özellikle ağır tonajlı araçların geçmesinden dolayı son dönemde çökmeye ve deforme olmaya başladı. Araç geçişlerinde tehlike oluşturan duruma çözüm getirmek amacıyla Büyükşehir Belediyesi ekipleri, söz konusu hemzemin geçitte çalışma başlattı. Bir süreliğine araç trafiğine kapatılan hemzemin geçidin giriş ve çıkış bölümünde yıpranan kısımlar dikkatli şekilde söküldü. Sürekli çökme yaşanan noktalardaki kot, hafriyat çalışmasıyla düşürülerek içine kaya dolduruldu. Sıkıştırma işleminin ardından ise asfaltlama yapılarak, hemzemin geçit yeniden trafiğe açıldı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Tarsus merkezden geçen ve benzer sorunların yaşandığı diğer hemzemin geçitlerde de önümüzdeki günlerde çalışma yürütecek.

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