Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ercik: “Belediyeye çok ciddi bir miktarda para geliyor. Bu parayla da çok şey yapılır” AK Parti Mersin İl Başkanı Cesim Ercik, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in 250 milyon TL’lik borçlanma talebini reddetmelerinin, yukarının talimatıyla gerçekleştiği yönündeki algının doğru olmadığını söyledi Ercik: “Biz hiçbir şekilde yukarıdan bir talimat alarak ya da yukarının emriyle borçlanmaya ne ‘evet’ dedik ne de ‘hayır’ dedik” “Gideceksiniz üreteceksiniz, başka şeyler bulacaksınız; illaki borçlanmayla işler çözülecek diye bir şey yok”

İHA

Ercik: “Belediyeye çok ciddi bir miktarda para geliyor. Bu parayla da çok şey yapılır” AK Parti Mersin İl Başkanı Cesim Ercik, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in 250 milyon TL’lik borçlanma talebini reddetmelerinin, yukarının talimatıyla gerçekleştiği yönündeki algının doğru olmadığını söyledi Ercik: “Biz hiçbir şekilde yukarıdan bir talimat alarak ya da yukarının emriyle borçlanmaya ne ‘evet’ dedik ne de ‘hayır’ dedik” “Gideceksiniz üreteceksiniz, başka şeyler bulacaksınız; illaki borçlanmayla işler çözülecek diye bir şey yok”

– AK Parti Mersin İl Başkanı Cesim Ercik, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in 250 milyon TL’lik borçlanma talebini reddetmelerinin, yukarının talimatıyla gerçekleştiği yönündeki algının doğru olmadığını söyledi. “Biz hiçbir şekilde yukarıdan bir talimat alarak ya da yukarının emriyle borçlanmaya ne ‘evet’ dedik ne de ‘hayır’ dedik” diyen Ercik, olası bir yeni borçlanma talebine de kapıları kapatarak, “Belediyeye çok ciddi bir miktarda para geliyor. Bu parayla da çok şey yapılır. İllaki borçlanmayla işler çözülecek diye bir şey yok” değerlendirmesinde bulundu.
Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) İl Başkanı Cesim Ercik, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in, Büyükşehir Belediye Meclisinden, biri 16 Mayıs’taki olağanüstü toplantıda, diğeri 8 Temmuz’daki olağan toplantıda olmak üzere iki kez istediği 250 milyon TL’lik borçlanma yetkisine neden ‘ret’ oyu verdiklerini İHA muhabirine açıkladı.

“Daha önceki borçlanmaya destek verdik, borçlanma geçti”
Son dönemlerde Büyükşehir Belediye Meclisinde özellikle Başkan Seçer’in borçlanma talebi üzerine yaşanan gerginlikler, tartışmalar ve cepheleşmeyi değerlendiren Ercik, açıklamasına ‘Talimatlar yukarıdan mı geliyor?’ sorusuna yanıt vererek başladı. Kesinlikle yukarıdan bir talimat veya emirle hareket etmediklerinin altını çizen Ercik, Seçer’in 13 Eylül 2019’daki meclis toplantısında aldığı 349 milyon 500 bin TL’lik borçlanma yetkisini buna örnek gösterdi. Yasal olarak bu borçlanmanın 160 milyon TL’sini kullanabilen Seçer’e, o dönemde AK Parti grubu olarak destek verdiklerini anımsatan Ercik, “Hiçbir şekilde yukarıdan yönetim diye bir şey olması mümkün değil. Buna bir örnek verecek olursak, daha önceki borçlanmada 160 milyon liralık bir borçlanma vardı. Bu borçlanmaya biz AK Parti grubu olarak ‘evet’ verdik, destek verdik, borçlanma geçti” diye konuştu.

“Bu paralar nereye harcandıysa millete açıklanması gerekiyor”
Her borçlanma talebinde Mersin’e yapılacak projeleri Mersin halkının bilmesi gerektiğini söylediklerini ifade eden Ercik, “Mersin halkı neler yapıldığını bilsin. Biz 160 milyon lira borçlanmayı verdiğimiz andan itibaren de bu paranın nerelere harcandığının açıklanması gerekiyordu. AK Parti grubu olarak bizler değil, Mersin’in bilmesi lazım bunu. Biz, 160 milyon lira borçlanmayı verdik. Kimin parasını kime verdik? Milletin parasını verdik. O zaman millete bunun hesabının verilmesi lazım. Bu paralar nereye harcandıysa millete açıklanması gerekiyor. Şimdi baktığımız zaman gözle görülür bir şey var mı?” ifadelerini kullandı.

“Hiçbir şekilde yukarıdan talimat alarak borçlanmaya ne ‘evet’ dedik ne de ‘hayır’ dedik”
Başkan Seçer’in borçlanma talepleri karşısındaki tutumlarının siyasi olmadığını vurgulayan AK Parti İl Başkanı Ercik, bu kararların tamamen Mersin’deki yerel konjonktürün sonucu olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:
“Vahap başkanın ne söz verdiğini ben bilmiyorum ama biz hiçbir şekilde yukarıdan bir talimat alarak ya da yukarının emriyle borçlanmaya ne ‘evet’ dedik ne de ‘hayır’ dedik. Bu tamamen Mersin’deki yerel konjonktürün, AK Parti grubu olarak bizlerin, Milliyetçi Hareket Partisi grubunun, sonuçta bizler Cumhur İttifakıyız, tabi ki kendi aramızda görüşmelerimizi yapıyoruz, konuşuyoruz, istişarelerimizi yapıyoruz ama daha önceki borçlanmada Milliyetçi Hareket Partisi ‘hayır’ dedi, biz ‘evet’ dedik. Biz bunu yaparken de ‘Belediye başkanının önünü kapatmamamız gerekiyor’ dedik ve bu borçlanmayı verdik. Ama belediye başkanımızdan da bunu beklerdik. Bu borçlanmayla kullandığı parayı nereye kullandığını Mersin halkına açıklaması gerekiyordu. Tabi biz bunu ısrarla söyledik, son zamanda parayı nereye harcadığıyla ilgili bir açıklama yaptı sanırım.”

“Belediyeye çok ciddi bir miktarda para geliyor. Bu parayla da çok şey yapılır”
Olası yeni bir borçlanma talebine de “İllaki borçlanmayla işler çözülecek diye bir şey yok” sözüyle kapıları kapatan Ercik, “Biz 250 milyon TL’lik borçlanmaya ret verdik. Yeniden gündeme gelmeyle ilgili bir şey yok. Sonuçta Büyükşehir Belediyesine gelen bir para var. Kimse, ‘Büyükşehir’in parası yok’ diye bir şey söyleyemez. İller Bankasından gelen para da merkezi hükümet tarafından gönderilen para da ciddi bir rakam. Gelen parayı benim açıklamam doğru olmaz. Sonuçta bu parayla bir sürü şey yaparsınız Mersin’de. Bildiğim bir şey var ki, belediyeye çok ciddi bir miktarda para geliyor. Bu parayla da çok şey yapılır. İllaki her şeyi borçlanmaya bağlamak da doğru değil. Vahap başkan ‘Belediyenin çok ciddi bir borcu var’ diyor ya sürekli, öncesinde muhakkak biliyordur bu borcun ne kadar olduğunu. Biz biliyorsak herkes bunu biliyordur. Siz bu borca rağmen belediye başkanlığına talip oldunuz mu? Bunun hiçbir şekilde bahanesi olamaz. Gideceksiniz üreteceksiniz, başka şeyler bulacaksınız; illaki borçlanmayla işler çözülecek diye bir şey yok” dedi.

“Bir sonraki dönemin kontrolünü şimdiden sağlamamız lazım”
Öte yandan, bugün borç yükünden şikayet eden Seçer’in de borçlanma talepleriyle bu yükü artırmaması gerektiğine dikkat çeken Ercik, “Şu an Vahap başkan bunun şikayetini yapıyorsa ve ‘Ben geçmiş dönemin borçları altında iş yapamıyorum’ diyorsa, o zaman bir sonraki dönemin de şimdiden kontrolünü bizim sağlamamız lazım. Bir sonraki yönetime de bizim çok ciddi bir borç bırakmamamız gerekiyor. Kendisi şu an bu sıkıntıyı yaşıyorsa 5 yıl sonra bu sıkıntı daha da büyüyecek. O zaman gelen kişi hiçbir şekilde belediyeyi yönetemeyecek. Ortada böyle bir gerçek var. Buna da dikkat etmek gerekiyor” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Binlerce araç çürümeye terk edildi
YEREL HABERLER Binlerce araç çürümeye terk edildi
Tarsus’ta kaza yapan sürücü aracını bırakıp kaçtı
YEREL HABERLER Tarsus’ta kaza yapan sürücü aracını bırakıp kaçtı
Tarsus’ta sulama kanalına düşen köpeği itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Tarsus’ta sulama kanalına düşen köpeği itfaiye ...
Gürültü yapan komşusunu uyardı, yumruk darbesiyle hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Gürültü yapan komşusunu uyardı, yumruk darbesiyle ...
Otobüs durağına çarpan otomobildeki 4 polis yaralandı
YEREL HABERLER Otobüs durağına çarpan otomobildeki 4 polis yaralandı
Mersin'de özel harekat polisleri kaza yaptı: 4 yaralı Mersin'de mesainin ardından bir arabayla evlerine dönen özel harekat polisleri kaza yaptı Takla atarak, otobüs durağına giren polisler hastanede tedavi altına alındı
YEREL HABERLER Mersin'de özel harekat polisleri kaza yaptı: 4 ...
Mersin'de belediyelerin 'scooter' gerginliği (2)
YEREL HABERLER Mersin'de belediyelerin 'scooter' gerginliği (2)
Mersin´de engelsiz deniz keyfi
YEREL HABERLER Mersin´de engelsiz deniz keyfi
Mersin'de belediyelerin 'scooter' gerginliği
YEREL HABERLER Mersin'de belediyelerin 'scooter' gerginliği
Tarsus Belediyesi, virüse karşı hava sterilizasyon cihazı alacak
YEREL HABERLER Tarsus Belediyesi, virüse karşı hava sterilizasyon ...
Kuyudaki su tahliye motorunu kontrol ederken zehirlendi, suya düşünce öldü/ Ek fotoğraf
YEREL HABERLER Kuyudaki su tahliye motorunu kontrol ederken ...
Kuyudaki su tahliye motorunu kontrol ederken zehirlendi, suya düşünce öldü
YEREL HABERLER Kuyudaki su tahliye motorunu kontrol ederken ...
TKDK'den Mersin'e 181 milyon liralık yatırım
YEREL HABERLER TKDK'den Mersin'e 181 milyon liralık yatırım
Otomobil, çiçekçi dükkanına girdi: 4 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil, çiçekçi dükkanına girdi: 4 yaralı
İncirde 7 bin ton rekolte bekleniyor
YEREL HABERLER İncirde 7 bin ton rekolte bekleniyor
Otomobil çiçekçi dükkanına daldı
YEREL HABERLER Otomobil çiçekçi dükkanına daldı
Güner: "Öldürülen son kadın olsun"
YEREL HABERLER Güner: "Öldürülen son kadın olsun"
Başkan Seçer, Fatma Şahin'i ağırladı Seçer: “Umut ediyorum, beraberce gayret edeceğiz, çabalayacağız, bu sorunların üstesinden geleceğiz”
YEREL HABERLER Başkan Seçer, Fatma Şahin'i ağırladı Seçer: “Umut ...
Jandarmadan sivil denetim
YEREL HABERLER Jandarmadan sivil denetim
Su kuyusunda zehirlendiler; 1 ölü, 1 yaralı Tarımsal sulama için çalıştırmak istediği motorun gazından etkilenerek su kuyusuna düşen kişi hayatını kaybederken, onu kurtarmaya çalışan kayınbiraderi ise yaralı kurtarıldı
YEREL HABERLER Su kuyusunda zehirlendiler; 1 ölü, 1 yaralı Tarımsal ...
Akkuyu´nun 2´nci ünite ekipmanlarının sahaya yolculuğu başladı
YEREL HABERLER Akkuyu´nun 2´nci ünite ekipmanlarının sahaya ...
Temizlik işçileri çöpteki ağzı kapalı poşette yavru kedi buldu
YEREL HABERLER Temizlik işçileri çöpteki ağzı kapalı poşette yavru ...
Demir, rekortmen atletleri kabul etti
YEREL HABERLER Demir, rekortmen atletleri kabul etti
Mersin'de otomobil pazarları yeniden açıldı
YEREL HABERLER Mersin'de otomobil pazarları yeniden açıldı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X