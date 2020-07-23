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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tarsus'ta dere ıslah çalışması

İHA

Tarsus'ta dere ıslah çalışması

Mersin Büyükşehir Belediyesince, Tarsus’un kent merkezinden geçen ve çevresinde yerleşim yerleri bulunan Kaleburcu deresinde temizlik çalışması yapıldığı bildirildi.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yağmur sularının taşıdığı balçık ve çeşitli nedenlerle taşınan evsel çöplerin oluşturduğu yığınlar nedeniyle bazı noktalarında tıkanmalar oluşan derenin içerisine indirilen iş makinaları, tüm birikintileri kaldırıyor. Suyun normal akışının sağlandığı çalışmalar kapsamında diğer ekipler ise dere kenarında bulunan yabani otları kesiyor. Büyük iş makinalarının kullanıldığı çalışmalarda zaman zaman da daha küçük ebatlı makinalar kullanılıyor.
Balçık tamamen temizleniyor
Özellikle kış aylarında veya yağışlı havalarda debisi artan dere içerisinde oluşan balçığı tamamen temizleyen ekipler, derenin kente giriş noktası olan Şehitler Tepesi Mahallesi’nden başlayarak, Ergenekon ve Gaziler mahalleleri bölümlerini temizledi. Ekipler, yaz ayları boyunca derenin kalan bölümlerinde de ıslah ve temizlik faaliyeti gerçekleştirecek. Dar olan bölgelerde iş makinalarının vinçlerle dere yatağına indirildiği çalışmalarda, poşetten şişeye, evsel atıklardan inşaat malzemelerine kadar pek çok atığın çıktığı görüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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