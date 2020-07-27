Mersin'de otobüs devrildi: 2 şoför ile 4 asker şehit (6)

ŞEHİTLER MEMLEKETLERİNE UĞURLANIYOR
Mersin'in Mut ilçesinde sabah saatlerinde askerleri taşıyan yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada şehit olan 4 asker için Mut Devlet Hastanesi önünde tören düzenlendi. Törene, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Mersin Valisi Ali İhsan Su, askeri erkân ve şehit yakınları katıldı.Törenin ardından Şehit Er Samet Çaldır Bursa'ya, Şehit Er Kerim Arslan Kırıkkale'ye, Şehit Er Caner Mayendağı Samsun'a ve şehit Er Mustafa Dağlı da Mersin'in Tarsus ilçesine uğurlandı.DHA-Genel Türkiye-Mersin / Mut Can ÇELİK
2020-07-27 18:07:42
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