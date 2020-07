Teknopanel, ihracat üretimini 3 katına çıkardı

Genel Merkezi Mersin’de bulunan Teknopanel, Mersin, Sakarya, İzmir ve İstanbul fabrikalarında yaptığı ihracat üretimini haziran ayında 3 katına çıkardı. Haziran ayında 343 bin metrekare sandviç panel ihracatıyla bir başarıya imza atan Teknopanel, dünya markası olma yolunda bir adım daha attı.

Teknopanel İhracat Müdürü Özgür Devrim Çakır, bir açıklama yaparak, son dönemdeki çalışmalarını değerlendirdi. Pandemi döneminde her bölgeye ihracat yapılmasının kolay olmadığının altını çizen Çakır, “Covid19 salgınına karşı tüm tedbirlerimizi alarak, konusunda uzman ihracat ekibimizle, bayi ve müşterilerimizin her talebine cevap veren üretim gücümüzle sandviç panel ürün siparişlerimizi zamanında teslim ettik. Sandviç panel ihracat hacmimizi 2019 yılının ilk yarısına göre yüzde 81 oranında artırarak 900 bin metrekare olarak tamamladık. Haziran ayında yaptığımız 343 bin metrekare ihracat ile büyük bir başarıya imza atarak aylık ortalama ihracat rakamımızı 3 katına çıkardık” dedi.



“Markamızın gücünü ortaya koyduk”

Pandemi sürecinde elde ettikleri başarının, bir Türk markası olan Teknopanel’in gücünü ortaya koyduğunu vurgulayan İhracat Müdürü Çakır, “Bugün Teknopanel olarak Asya, Avrupa, Afrika, Kuzey ve Güney Amerika kıtalarındaki 93 ülkeye yayılan ihracat ağımızı hedeflerimiz doğrultusunda genişletiyoruz. Dinamik ve proaktif satış ekibimizle uyguladığımız doğru satış stratejisi, pazar tutundurma politikaları ve lojistik yönetimi ile yeni hizmet noktalarını bünyemize katarak ilerliyoruz. Üretim tesislerimizin Türkiye’nin en stratejik noktalarında yer alması rekabet gücümüzü, ticaret hacmimizi ve ulaşılabilirliğimizi artırmakta. Haziran ayında ihracat lojistik operasyon büyüklüğümüzün 137 tır ve 254 konteyner yüklemesine ulaşması, bizimle beraber lojistik tedarikçilerimizin de iş hacimlerinin artmasına destek oldu. Pandemi sürecinde elde ettiğimiz bu başarı, bir Türk markası olan Teknopanel’in gücünün bir göstergesi olmuştur” ifadelerini kullandı.



“Teknopanel, nitelikli projelerde tercih edilen bir marka olmaya devam ediyor”

Teknopanel’in, uluslararası platformda nitelikli projelerde yer aldığını belirten Çakır, şunları kaydetti:

“Yürüttüğü ihracat ve pazarlama stratejileri ile Türkiye’de olduğu gibi uluslararası platformda da bilinen ve güvenilen bir marka olmayı başaran Teknopanel, nitelikli projelerde tercih edilen bir marka olmaya devam ediyor. Ürünlerimiz kullanılarak inşa edilen Güney Asya’nın ilk ve dünyanın ikinci Pasif Bina Projesi Star İnovasyon Merkezi, Amerikan Mimarlık Enstitüsü (AIA) New York tarafından Sürdürülebilirlik Merit Ödülü’nü kazandı. Enerji verimliliği, hava sızdırmazlığı, ısı ve nem yalıtımı konularının çok önemli olduğu Pasif Bina Projesi’nde, FM sertifikalı PIR yalıtımlı Teknopanel sandviç panelleri ile Teknosistem cephe ısı yalıtımı ürünleri tercih edildi.”

