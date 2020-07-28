Mersin'deki kazada ölen otobüs şoförlerinin cenazeleri memleketlerine gönderildi

"Daha dün gibi..."

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Mersin'in Mut ilçesinde, 4 askerin şehit olduğu otobüs kazasında hayatını kaybeden iki şoförün cenazeleri, Manisa'ya gönderildi.

Kazanın ardından cenazeleri Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırılan otobüs şoförleri Süleyman Savaş (49) ile Melih Kızıltepe'nin (26) otopsileri tamamlandı. Şoförlerin cenazeleri, hastanedeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından memleketleri Manisa'ya gönderildi. Cenazelerin, yarın Alaşehir ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

Öte yandan, aynı kazada yaralanarak Mut Devlet Hastanesi'nde tedavi gören 15 askerin tamamının taburcu edildikleri belirtilirken, Mersin'deki hastanelere sevk edilen 12 askerin tedavisinin ise halen devam ettiği bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.