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Kızkalesi tatilcilerle doldu, sosyal mesafe unutuldu

DHA

Kızkalesi tatilcilerle doldu, sosyal mesafe unutuldu


Ali RIZA EREN/KIZKALESİ (Mersin), (DHA)MERSİN'in Erdemli ilçesinde bulunan ve UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan turizm merkezi Kızkalesi'nde, Kurban Bayramı tatilinde binlerce misafir ağırlandı. Konaklama tesisleri yüzde 100 oranında dolunca şezlonglarda sabahlayanlar oldu. Sosyal mesafe ve maske kuralına dikkat edilmeyen plajda, mesafeli konulan şezlongların misafirler tarafından birbirine yaklaştırılması dikkat çekti.
Her yıl binlerce tatilcinin akın ettiği Doğu Akdeniz'in gözde tatil merkezlerinden Kızkalesi, Kurban Bayramı öncesi gelecek misafirler için hazır hale getirildi. Bölgede konaklama tesislerinin tamamen dolu olması nedeniyle bazı misafirler, kalacak yer bulamadı. Bazıları, araçlarında geceyi geçirirken, bazı misafirler de plajlarda sabahladı. Yol kenarlarında, ağaç altlarında, duvar diplerinde uygun yer bulanlar, geceyi buralarda geçirmek zorunda kaldı.
'DOLULUK ORANI YÜZDE 100'E ULAŞTI'
Kızkalesi Turizm ve Kültür Derneği Başkan Yardımcısı Mehmet Şirin Öztop, pandemi nedeniyle bölgede önlemlerini aldıklarını söyledi. UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Kızkalesi'nin önemli nokta olduğunu belirten Öztop, "Burada mavi bayraklı plajımız var. Oteller ve işletmelerin doluluk oranı şu anda yüzde 100 oranına ulaştı. Bu doluluk oranını bayram sonrasında da yüksek oranda tutmaya çalışacağız. Kızkalesi misafirlerini ağırlamaya hazır. Buradan herkesi Kızkalesi'ne davet ediyorum. Gelen misafirlerimiz koronavirüs salgını nedeniyle alınan önlemlere uysun ve dönüş yolunda trafik kurallarına lütfen uysun" dedi.
'BAYRAM SONRASINDA DA YOĞUNLUK BEKLİYORUZ'
Kızkalesi Mahalle Muhtarı Murat Kale de bayram dolayısıyla kalabalık olduğunu söyledi. Tesislerin ve ikincil konutların tamamen dolduğunu belirten Kale, "Rezervasyon yaptırmayıp da Kızkalesi'ne gelen vatandaşlarımız, belediyemizin sahildeki şezlonglarında sabahlamak zorunda kalıyorlar. Bu yoğunluğun bayram sonrasında da olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.
SOSYAL MESAFE VE MASKE KURALI UNUTULDU
Öte yandan Kurban Bayramı dolayısıyla dolup taşan plajda koronavirüs önlemleri ise hiçe sayıldı. Sosyal mesafe ve maske kuralına dikkat edilmeyen plajda, mesafeli konulan şezlongların misafirler tarafından birbirine yaklaştırılması ise dikkat çekti.DHA-Genel Türkiye-Mersin / Merkez Ali Rıza EREN
2020-08-02 14:05:34

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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