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Mersin'deki kazada yaralanan 5 askerin tedavisi sürüyor

İHA

Mersin'in Mut ilçesinde 4 askerin şehit olduğu, 2 şoförün de hayatını kaybettiği otobüs kazasında yaralanan 5 askerin tedavisi, kentteki hastanelerde devam ediyor.

Mersin'deki kazada yaralanan 5 askerin tedavisi sürüyor

Mersin'in Mut ilçesinde 4 askerin şehit olduğu, 2 şoförün de hayatını kaybettiği otobüs kazasında yaralanan 5 askerin tedavisi, kentteki hastanelerde devam ediyor.
Kazanın ardından durumları ağır olduğu için ambulans helikopterler ve karayoluyla Mersin'deki çeşitli hastanelere sevk edilen yaralı askerlerden biri daha tedavisi tamamlanarak taburcu edildi. Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan 2 asker ile Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan 3 askerin tedavileri ise sürüyor.
27 Temmuz tarihinde Mut ilçesinde meydana gelen kazada 4 asker şehit olmuş, 2 sürücü hayatını kaybederken, 27 asker de yaralanmıştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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