İŞKUR İl Müdürü Bozkurt’tan ‘Normalleşme Desteği’ açıklaması

– Mersin Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürü Halil Bozkurt, Normalleşme Desteği ile pandemi sürecinde ekonomik olarak sıkıntı yaşayan özel sektör işverenlerinin sosyal güvenlik maliyetleri azaltılmak suretiyle desteklenerek normalleşme sürecinin hızlandırılacağını bildirdi.

Mersin İŞKUR İl Müdürü Bozkurt, Normalleşme Desteğini ilişkin açıklama yaptı. Bozkurt, 7252 sayılı Dijital Mecralar Komisyonu Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 4 üncü maddesi ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa geçici 26 ncı madde eklenerek pandemi süresince kısa çalışma ödeneğinden veya nakdi ücret desteğinden yararlanan sigortalının normal çalışma süresine dönmesi halinde sigortalının çalıştığı özel sektör işyerine prim desteğinden yararlanma imkanı getirildiğini anımsattı. Bozkurt, işverenlerin 4447 sayılı kanunun geçici 26’ncı maddesinde yer alan prim desteğinden yararlanabilmeleri için aynı kanunun geçici 23’üncü maddesi kapsamında 1 Temmuz 2020 tarihinden önce kısa çalışma başvurusunda bulunan özel sektör işyerlerinde kısa çalışma ödeneğinden yararlanan sigortalıların işyerindeki kısa çalışmasının sona ererek aynı işyerinde haftalık normal çalışma sürelerine dönmeleri veya geçici 24’ üncü maddesi kapsamında 1 Temmuz 2020 tarihinden önce başvuruda bulunarak nakdi ücret desteğinden yararlanılması ve nakdi ücret desteğinden yararlanan sigortalı için haftalık normal çalışma süresine dönülmesi gerektiğini söyledi.

Destek süresinin, korona virüs (Covid19) gerekçesiyle kısa çalışma ödeneğinden ya da nakdi ücret desteğinden yararlanan sigortalıların işyerinde haftalık normal çalışma sürelerine dönmeleri halinde, 31 Aralık 2020 tarihini geçmemek üzere kısa çalışmanın/nakdi ücret desteğinin sona erdiği tarihi takip eden aydan itibaren 3 ay olduğunu belirten Bozkurt, destekten, 3 ay süreyle her bir ay için kısa çalışma ödeneği alan her bir sigortalı için kısa çalışma ödeneği aldığı aylık ortalama gün sayısı ve nakdi ücret desteğinden yararlanan her bir sigortalı için nakdi ücret desteği aldığı aylık ortalama gün sayısı kadar yararlanılabileceğini ifade etti.

Destek tutarının, prime esas kazanç alt sınır üzerinden hesaplanan işçi ve işveren hissesi primlerinin tamamı olduğunu, destek tutarının her ay bu işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeyecekleri tüm primlerden mahsup edildiğini kaydeden Bozkurt, desteğin, İşsizlik Sigortası Fonundan karşılandığını kaydetti. Bozkurt, destekten yararlanmak için kapsama giren sigortalılara ilişkin yapılacak başvuruların, www.sgk.gov.tr adresinden giriş yapılmak suretiyle erişilen “eSGK/İşveren/İşveren Sistemi/Teşvikten Faydalanılacak Sigortalı Tanımlama” ekranlarında yer alan “4447 Sayılı Kanun Geçici 26. Madde Desteği” menüsü vasıtasıyla yapılacağını belirtti.

