Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Oktay: "Karadeniz'de elde ettiğimiz başarılı sonuçları inşallah Doğu Akdeniz'de de alacağız" Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, beraberinde KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz ile birlikte Mersin'in Anamur ilçesi açıklarında onarım çalışması yapan Norveç bandıralı 'Skandi Seven' adlı gemide incelemelerde bulundu Fuat Oktay: "Doğu Akdeniz'deki hak ve menfaatlerimize ters gözle bakılmasına müsaade etmeyeceğiz"

İHA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Doğu Akdeniz kıta sahalarıyla birlikte Türkiye'nin, kendi hak ve menfaatlerine; zerre, bir milim, şu veya bu şekilde ters gözle bakılmasına dahi asla müsaade etmeyeceğini belirterek, "Karadeniz'de elde ettiğimiz başarılı sonuçları inşallah Doğu Akdeniz'de, Kıbrıs ile birlik ve beraber çalıştığımızda burada da bu güzel haberleri alacağız" dedi.

Oktay: "Karadeniz'de elde ettiğimiz başarılı sonuçları inşallah Doğu Akdeniz'de de alacağız" Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, beraberinde KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz ile birlikte Mersin'in Anamur ilçesi açıklarında onarım çalışması yapan Norveç bandıralı 'Skandi Seven' adlı gemide incelemelerde bulundu Fuat Oktay: "Doğu Akdeniz'deki hak ve menfaatlerimize ters gözle bakılmasına müsaade etmeyeceğiz"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Doğu Akdeniz kıta sahalarıyla birlikte Türkiye'nin, kendi hak ve menfaatlerine; zerre, bir milim, şu veya bu şekilde ters gözle bakılmasına dahi asla müsaade etmeyeceğini belirterek, "Karadeniz’de elde ettiğimiz başarılı sonuçları inşallah Doğu Akdeniz’de, Kıbrıs ile birlik ve beraber çalıştığımızda burada da bu güzel haberleri alacağız" dedi.
Oktay, beraberinde KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz ile birlikte Mersin'in Anamur ilçesi açıklarında onarım çalışması yapan Norveç bandıralı 'Skandi Seven' adlı gemide incelemelerde bulundu. Oktay, helikopter ile geldiği gemideki incelemeleri sırasında yaptığı açıklamada, Anadolu'nun can suyunu KKTC'ye taşıyan borularda ocak ayında meydana gelen arızanın onarılmasında sona gelindiğini belirterek, 25 Eylül'den itibaren yeniden su verilmeye başlanacağını söyledi.
Oktay, gemide yetkililerle gerçekleştirdiği toplantının ardından gazetecilere açıklama yaptı. 'KKTC Su Temin Projesi'ni, "Dünyanın en muhteşem projelerinden biri" diye nitelendiren Oktay, “Hala açıldığı gün de bugün de dünyanın tek projesi olan su altından, Türkiye’den, Toroslar’dan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne su temin ediyor. Bu çerçevede Anamur açıklarında gemideyiz. 106 kilometrelik bir hattan bahsediyoruz. Bu 106 kilometrelik hattın 80 kilometresi deniz altından asılı şekilde Türkiye’den, Toroslar’dan Geçitköy’e giden su hattı. 2015 yılında Cumhurbaşkanımızın açılışını yaptığı, yine Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın direktifleriyle ‘Kıbrıs Türkü susuz kalmayacaktır. Türkiye’den ne gerekiyorsa sonuna kadar yanlarında olacağız, birlikte olacağız' talimatlarıyla gerçekleşen bir projedir ve bu anlamda dünyanın tek projesidir” diye konuştu.
Bu yılın ocak ayında serili alandan geçen yerde 5 tane boru hattında meydana gelen bakım ve onarım ihtiyacıyla ilgili yeniden çalışmalara başlandığını dile getiren Oktay, “Devlet Su İşleri de Tarım Bakanlığımız da bu çalışmayı birlikte takip ettiler. Şu anda bu projenin sonuna gelmiş durumdayız. Buradan müjdeyi Kıbrıs Türküne vermek istiyorum. 25 Eylül 2020’de, yani 15 gün sonra bu suyu basmış olacağız" ifadelerini kullandı.

"Doğu Akdeniz'deki hak ve menfaatlerimize ters gözle bakılmasına müsaade etmeyeceğiz"
Hangi şartlar altında olursa olsun, Türkiye'nin KKTC ile birlikte ve beraber olduğunu vurgulayan Oktay, şöyle devam etti: "Bu birliktelik özellikle son zamanlarda Doğu Akdeniz özelinde düşündüğümüzde çok ayrı bir anlam ifade etmektedir. Türkiye’yi ana karasına hapsetmeye çalışanlara biz buradan bir mesaj daha verelim. Doğu Akdeniz kıta sahalarıyla birlikte Türkiye, kendi hak ve menfaatlerinden zerre, bir milim, şu veya bu şekilde ters gözle bakılmasına dahi asla müsaade etmeyecektir. Burada 5 tane gemi bu suyu vermek için çalışıyor. Korona döneminde Türkiye nasıl her gün bir barajını, yolunu, köprüsünü, havalimanını açıyor, bütün dünya ile entegre oluyorsa, hiçbir projesi zarar görmediyse, bugün Kıbrıs Türküne giden bu su projesini de bir an önce bitirecektir. 25 Eylül’den itibaren de inşallah suyu tekrar vereceğiz. Bu birlik ve beraberlik devam ederse içme suyunun akabinde, tarımsal sulamayla da ilgili sorunu çözüyor olacağız. Bu müjdeleri de yakında veriyor oluruz. Projede şunu da gördük. Son derece teknolojik makineler kullanıldı. Buda Türkiye’nin teknolojik olarak gücünü göstermektedir. Burada emeği geçen herkese teşekkür ederim."

"Karadeniz'de elde ettiğimiz başarılı sonuçları inşallah Doğu Akdeniz'de de alacağız"
Doğu Akdeniz ile ilgili de mesaj veren Oktay, “Karadeniz’de elde ettiğimiz başarılı sonuçları inşallah Doğu Akdeniz’de, Kıbrıs ile birlik ve beraber çalıştığımızda burada da bu güzel haberleri alacağız. Bu güzel haberleri de paylaşacağız. İnşallah o günlerde yakın. Şu an Kıbrıs açıklarında tatbikat devam ediyor. Biz buradan Mehmetçiklerimize selam yolluyoruz. Bu çalışmalarımız inşallah güzel sonuçlanacak. Yeter ki biz bir, beraber ve dayanışma içerisinde olalım” şeklinde konuştu.

Tatar'dan teşekkür
KKTC Başbakanı Ersin Tatar ise 2015 yılından 2020 Ocak ayına kadar kesintisiz bir şekilde su aldıklarını belirterek, “Kıbrıs Türk’ünün gerek içme gerekse de tarımsal faaliyetlerinde kullanması için yılda 75 milyon metrekare su KKTC’ye akmıştır. 35 aydır bakım, tamir ve onarım çalışmalarını yürüten Türkiye’ye teşekkür ediyorum. 25 Eylül’den sonra tekrardan akacak olan suyun hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Şu an Doğu Akdeniz’deyiz. Burada mavi vatanda, bir kez daha Türkiye ile birlikte Doğu Akdeniz’de de Karadeniz’den sonra buralarda inşallah zaman içerisinde gaz, petrol gibi zenginliklerin bulunmasında, bu bölgedeki hak ve çıkarlarımızı korunmasında ve bu su projesiyle de Kıbrıs'ımıza akıtılacak olan suyun hem içme hem de tarımsal sulamaya çok faydalı olacağını düşünüyorum” dedi.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de projeyle ilgili bilgiler verdi. Bu projenin çok büyük bir proje olduğunu kaydeden Pakdemirli, “50 tane Osman Gazi Köprüsünü yan yana koyduğunuzda elde edeceğiniz bir proje. Aslında temeline bakacak olursanız bir asma köprü mantığıyla çalışan bir proje. Gerçekten bir asma köprünün çok ötesinde bir mühendislik gerektiren, Türkiye ve Kıbrıs için hakikaten çok faydalı, büyük ve dünyaya örnek olabilen bir projedir. 8 Ocak’ta bir sıkıntı yaşadık. Hemen incelemelerde bulunduk. Daha sonra çalışmalara hemen başladık ve artık çalışmalarda sona geliyoruz. 25 Eylül’de suyu vereceğiz” diye konuştu.
Konuşmaların ardından Oktay ve beraberindekiler, çalışmalarla ilgili bilgiler aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Fuat Oktay: 25 Eylül'de KKTC'ye Anadolu'dan yeniden su verilecek
YEREL HABERLER Fuat Oktay: 25 Eylül'de KKTC'ye Anadolu'dan yeniden ...
'Umut Girişimciler Üretim ve Pazarlama Kooperatifi Engelsiz Atölyesi' açıldı
YEREL HABERLER 'Umut Girişimciler Üretim ve Pazarlama Kooperatifi ...
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan KKTC'ye su müjdesi
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan KKTC'ye su müjdesi
Başkan Yılmaz, yol yapım çalışmalarını inceledi
YEREL HABERLER Başkan Yılmaz, yol yapım çalışmalarını inceledi
Yöresel tandır kültürü Mezitlili kadınların kazanç kapısı olacak
YEREL HABERLER Yöresel tandır kültürü Mezitlili kadınların kazanç ...
Su gider borusunda mahsur kalan yavru kedi kurtarıldı
YEREL HABERLER Su gider borusunda mahsur kalan yavru kedi kurtarıldı
Mersin'deki üretici kadınlar Covid-19 sürecinde dijital pazara girdi
YEREL HABERLER Mersin'deki üretici kadınlar Covid-19 sürecinde ...
Toroslar'ın doğal ve tarihi güzellikleri keşfedilecek
YEREL HABERLER Toroslar'ın doğal ve tarihi güzellikleri keşfedilecek
Vali Su, maskeyi taktı denetime çıktı Mersin Valisi Ali İhsan Su: "Üç kurala riayet edelim, hayatımızı normal olarak sürdürelim"
YEREL HABERLER Vali Su, maskeyi taktı denetime çıktı Mersin Valisi ...
Akkuyu NGS´nin ilk güç ünitesinde yer alacak reaktör için son aşamaya geçildi
YEREL HABERLER Akkuyu NGS´nin ilk güç ünitesinde yer alacak reaktör ...
Mersin'de Covid-19 ile mücadele aralıksız sürüyor
YEREL HABERLER Mersin'de Covid-19 ile mücadele aralıksız sürüyor
Kırmızı-beyaza boyanan sondaj gemisi 'Kanuni'ye Türk bayrağı
YEREL HABERLER Kırmızı-beyaza boyanan sondaj gemisi 'Kanuni'ye Türk ...
Av. Gökalp: "Pandemi süresinde alınan tedbirlere aykırı davranmak suçtur"
YEREL HABERLER Av. Gökalp: "Pandemi süresinde alınan tedbirlere ...
Gültak: "Akdeniz’i değiştirip dönüştüren hizmet ve projelere imza atıyoruz” Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Zabıta Teşkilatının kuruluşunun 194’üncü yıldönümü dolayısıyla zabıta memurlarıyla bir araya geldi
YEREL HABERLER Gültak: "Akdeniz’i değiştirip dönüştüren hizmet ve ...
Tarsus'ta esnafa 63 milyon TL kredi
YEREL HABERLER Tarsus'ta esnafa 63 milyon TL kredi
Akkuyu NGS'nin ilk güç ünitesinde yer alacak reaktör için son aşamaya geçildi
YEREL HABERLER Akkuyu NGS'nin ilk güç ünitesinde yer alacak reaktör ...
Mersin'deki yabancı uyruklu esnafa Covid-19 uyarısı
YEREL HABERLER Mersin'deki yabancı uyruklu esnafa Covid-19 uyarısı
Doç. Dr. Yakar: “Mide botoksu, tokluk hissini uzatıyor”
YEREL HABERLER Doç. Dr. Yakar: “Mide botoksu, tokluk hissini ...
"Aşure Etkinliği"nde zihinsel yetersiz çocuklar unutulmadı
YEREL HABERLER "Aşure Etkinliği"nde zihinsel yetersiz çocuklar ...
Kazıda ortaya çıkan Roma yolu ve mezarları gezginleri bekliyor
YEREL HABERLER Kazıda ortaya çıkan Roma yolu ve mezarları gezginleri ...
Mersin sahil şeridindeki kafeler yenileniyor
YEREL HABERLER Mersin sahil şeridindeki kafeler yenileniyor
Tarsus İdman Yurdu kadrosunu 7 oyuncuyla güçlendirdi
YEREL HABERLER Tarsus İdman Yurdu kadrosunu 7 oyuncuyla güçlendirdi
Aratos, günışığı ile buluşmak için destek bekliyor Milattan önce 315 yılında Soli’de doğmuş olan ve 240 yılında Makedonya'da Pella kentinde öldüğü bilinen Aratos’un anıt mezarının gün ışığına çıkarmak için yaklaşık 20 kişilik bir ekip çalışmalarını sürdürüyor Mersin Üniversitesi öğretim görevlisi Doç. Dr. Deniz Kaplan, çalışmalarının sürdürülebilmesi için kamuoyu desteği beklediklerini belirtti
YEREL HABERLER Aratos, günışığı ile buluşmak için destek ...
Başkan Seçer, üniversiteyi kazanan öğrencilerle buluştu Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, belediyenin eğitim ve öğretimi destekleme kurs merkezlerinde eğitim alarak üniversiteyi kazanan öğrencilerle bir araya gelerek, başarılarından dolayı kutladı
YEREL HABERLER Başkan Seçer, üniversiteyi kazanan öğrencilerle ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X