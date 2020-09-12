SmileHairClinic: "Saç ekimi sonrası doktorunuzun tavsiyelerine uyun"

Saç ekimi operasyonlarında doktorun tavsiyelerine uyulması gerektiğini belirten Dr. Mehmet Erdoğan ve Dr. Gökay Bilgin, saç ektirmek isteyenler için saç ekimi tedavisi olunacak sağlık kuruluşlarının hijyenik olduğuna dikkat edilmesi gerektiğini ve saç ekiminden sonra uyulması gereken kuralları anlattı.

Saç ekimi operasyonunda dikkat edilmesi gereken konularda tavsiye veren SmileHairClinic doktoru Dr. Gökay Bilgin, “Tedavi olacağınız sağlık kuruluşunun hijyen standartlarından emin olun. Son 14 gün içinde şüpheli bir temas geçirdiyseniz, öksürük ateş halsizlik gibi belirtileriniz varsa tedavi alacağınız sağlık kuruluşuna haber veriniz. Sağlık kuruluşunuzun size vermiş olduğu tedavi öncesi ve tedavi sonrası talimatlara harfiyen uyunuz. İşlem öncesi ve sonrası kalabalık ortamlara girmekten kaçınınız doktorunuz vermiş olduğu tavsiyelere uyunuz. Unutmayınız ki saç ekimi hizmeti alacağınız sağlık kuruluşunda size en hijyenik şartlarda sağlık hizmeti verilecektir” dedi.



Saç ekimi sonrası bunlara dikkat

SmileHairClinic doktoru Dr. Mehmet Erdoğan, saç ekimi sonrası dikkat edilmesi gerekenleri şöyle sıraladı: “Size önerilen ilaçları düzenli kullanınız. İşlem sonrası aynı akşam ve ilk 3 gün uyuyuncaya kadar alın, şakak ve gözaltı bölgesine her saat başı 10’ar dakikalık buz kompresi uygulanmalıdır. Uygulamayla bu bölgelerde oluşabilecek morluk ve ödem riski azaltılmış olur. İşlemden sonraki ilk üç gün, ekilen köklerin tutunma evresidir. Bu dönemde çok dikkatli olunmalı, dinlenmeye çok özen gösterilmelidir. Baş herhangi bir yere vurulmamalı, araba kullanılmamalı, ağır işlerden, spor aktivitelerinden, stresten ve heyecan artırıcı tüm faaliyetlerden uzak durulmalıdır. Sigara içilmesiyle kana karışan karbon monoksit, oksijenden 200 kat daha sıkı tutunur. Bu nedenle saç köküne giden oksijen miktarının azalması köke zarar verebilir. Saç ekiminden bir gün önce başlayarak ekimden dört gün sonrasına kadar sigara içilmemeli ya da olabildiğince azaltılmalıdır. Banyonuzu operasyondan sonra ilk 15 gün boynunuzdan aşağı dökme su ile yapınız. Banyonuz kesinlikle çok sıcak ve buharlı olmamalıdır. İlk 15 gün başınızdan herhangi bir şey giymemeli önden düğmeli kıyafetler giymelisiniz. Operasyondan sonra ekim yapılmış bölgeyi özellikle iki hafta süresince olmak üzere bir ay vurma, çarpma, sürtme ve herhangi bir darbeye karşı koruyunuz. Toz, toprak olan ortamlardan uzak durulmalıdır. Yağlı ve tuzlu yiyeceklerden, asitli içeceklerden kaçınılmalıdır” ifadelerini kullandı.

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