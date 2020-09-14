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Mersin'de DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı Yakalanan terör örgütü mensuplarının, 'tağut' düzen olarak gördükleri Türkiye'nin de Afganistan ve Suriye gibi bir çatışma bölgesine dönmesi için faaliyet yürüttükleri belirlendi

İHA

Mersin'de DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı Yakalanan terör örgütü mensuplarının, 'tağut' düzen olarak gördükleri Türkiye'nin de Afganistan ve Suriye gibi bir çatışma bölgesine dönmesi için faaliyet yürüttükleri belirlendi

Mersin'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 9 şüpheli kişi gözaltına alınırken, yakalanan örgüt mensuplarının, 'tağut' düzen olarak gördükleri Türkiye'nin de Afganistan ve Suriye gibi bir çatışma bölgesine dönmesi için faaliyet yürüttükleri belirlendi.
Mersin Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, DEAŞ silahlı terör örgütünün kentteki eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda, Türkiye'nin son dönemde Müslüman ülkeler arasında bir model ülke olma özelliğine sahip olması nedeniyle, DEAŞ üyelerinin Türkiye'yi hedef gösteren ifadeler kullandığı, yönetim tarzı ve yürürlükteki hukuku İslami olmayan bölge anlamına gelen, 'darul harp' olarak gördükleri belirlendi. Bu kapsamda DEAŞ terör örgütü ve çatışma bölgeleriyle irtibatlı grupların deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalarda, Suriye’de yaşanan olaylara ilişkin örgüt mensubu şahısların kendi aralarında Türkiye'nin Suriye ile savaşa girmesi durumunda bunun, örgüte fayda sağlayacağı şeklinde aralarında konuşmaların geçtiği de tespit edildi.
Yapılan çalışmalar ve istihbarı sonuçlar ışığında harekete geçen Mersin polisi, iki ilde gerçekleştirdiği eş zamanlı operasyonlarda H.A, H.Y, S.Ç, S.Y, M.K, İ.K, E.A, Z.A.B, ve A.B isimli şüphelileri gözaltına aldı. Örgüt üyelerinin 'tağut' düzen olarak gördükleri Türkiye'nin de Afganistan ve Suriye gibi bir çatışma bölgesine dönmesi için faaliyet yürüttükleri belirlendi. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda örgütsel içerikli ve toplatma kararı bulunan kitap ve dijital malzemeler ele geçirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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