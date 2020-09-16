Yenişehir Belediyesinden Hareketlilik Haftasında dolu dolu etkinlik

– Mersin’in merkez ilçe Yenişehir Belediyesi, Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında hareket ve doğa temalı birçok etkinlik gerçekleştirecek.

Yenişehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yürüme, bisiklete binme ve diğer sürdürülebilir hareketlilik biçimlerinin desteklenmesi amacıyla yapılan Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında 1622 Eylül tarihleri arasında birbirinden renkli etkinlikler düzenlenecek. Yenişehir’de hareketliliğe dikkat çekeceklerini ifade eden Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, tüm etkinlikleri korona virüs tedbirlerine uyarak gerçekleştireceklerini vurguladı.

Yenişehir Belediyesinin ‘Hareket başlıyor’ sloganıyla düzenleyeceği Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri, bu akşam saat 19.30’da Forum AVM önünde zumba gösterisiyle başlayacak. Hafta çerçevesinde, Kültür Parkta yoga seansı, Piri Reis Parkında pilates seansı, World Clean Up Day / Dünya Temizlik Günü kapsamında Fuat Morel Mahallesi kanal boyu çevresinde belediye personeli ile toplu temizlik etkinliği, belediye personeli ile Yenişehir sahili boyunca Özgecan Barış Meydanından Marina'ya kadar sosyal mesafeli sağlık yürüyüşü, Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezinde çocuklar için Doğa ve Ekoloji konulu “Masal Gezginleri” interaktif gösterisi gerçekleştirilecek.

22 Eylül salı günü 19.0020.30 saatleri arasında ise Mersin Bisiklet Derneği ile Yenişehir Belediyesi ana hizmet binasından Kushimoto Sokağına kadar Bisiklet Korteji düzenlenecek. Trafiğe kapatılacak Kushimoto Sokağında bisiklet etkinliği ve dans gösterileri yapılacak. Aynı gün World Car Free Day/Dünya Otomobilsiz Yaşam Gününde karbon emisyon seviyesinin düşürülmesini vurgulamak için Yenişehir Belediyesi çalışanlarının işe yürüyerek, bisikletle veya toplu taşıma ve servis kullanarak gelmesi sağlanacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.