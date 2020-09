Asırlık Girit ekmeği Akdeniz ilçesinde yaşatılıyor Ekşi mayalı ekmekler, kooperatif vasıtasıyla kentin farklı noktalarında satışa sunulacak

KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - Koronavirüsü yenen Of Devlet Hastanesi Başhekimi Uysal, görevinin başına döndü

Mersin'de Girit göçmeni kadınlar tarafından pişirilecek olan ekşi mayalı ekmeklerin, kooperatif vasıtasıyla kentin farklı noktalarında satışa sunulacağı bildirildi.

Akdeniz Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Girit göçmeni vatandaşların ağırlıklı olarak yaşadığı ve Akdeniz ilçe sınırları içerisinde bulunan İhsaniye Mahallesi'nde, bir asrı aşkın süredir ekşi mayalı ekmek üretiliyor. Geçen haftalarda İhsaniye Mahallesi'ni ziyaret eden Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, mahalleli kadınların yeni ekmek fırınları yapılması talebiyle karşılaştı. Kadınların bu talebini hemen değerlendiren ve fen işleri ekiplerine talimat veren Gültak, uygun yerlere yeni fırınlar yapılmasını istedi. Başkan Gültak’ın bu talimatıyla harekete geçen ekipler, mahalleye 4 adet yeni ekmek fırını kurdu.

Başkan Gültak, yeni fırınları inceleyip ekmek pişirdi

Mahalleyi son ziyaretinde yapılan yeni fırınları da inceleyen Gültak, kadınlarla birlikte ekmek pişirdi. “Bir adı Melemez, bir adı İhsaniye olan, tabiri caizse Girit köyündeyiz” diyen Gültak, “Seçildiğimiz günden beri zaman zaman buraları ziyaret ediyoruz. Youtuberlar ile veya farklı kanallarla köyümüzü Türkiye'ye tanıtmaya çalışıyoruz. Geçenlerde oyuncu arkadaşlarımızı buraları görmeleri için yönlendirdim. Mahallemizi turizm açısından da önemsiyoruz. Zeytin, zeytinyağı, reçel çeşitleri, kendilerine has yemek kültürleri mevcut. Mutlaka gelip görülmesi gereken bir mahallemiz” dedi.

“Lezzetli ekmekleri tüm Mersinlilere ulaştırmak istiyoruz”

Giritli kadınların pişirdiği ekmeklerin, yaklaşık bir asrı aşkındır ekşi maya ile üretildiğini kaydeden Başkan Gültak, “Bu asırlık bir kültürdür. Girit örf ve adetlerini yaşatmak adına bir kooperatif kurduk. Burada üretilen lezzetli ekmekleri Akdeniz’e, Mersin’e, sonrasında tüm Türkiye’ye ulaştırmak istiyoruz. Bu ekmeği üreten kadınlarımızın bizden fırın istekleri oldu. Biz de bu kültürü yaşatmak adına İhsaniye Mahallesi'ne şu ana kadar 4 ekmek fırını yaptık ve 1 tane daha yapacağız. Biz örf ve adetleri yaşatmak istiyoruz. Çünkü bunların her biri tarihi bir miras ve bu mirasın devam etmesi gerekiyor” diye konuştu.

“Kürt vatandaşların yaşadığı mahallelere de tandırlar yaptık”

Başkan Gültak, bundan bir yıl önce de ağırlıklı olarak Kürt kökenli vatandaşların mahallelerinde tandırlar yaptıklarını ve bunun memnuniyetle karşılandığını kaydederek, “Akdeniz; kültürlerin yani tüm renklerin birleştiği bir ilçemiz. Biz de gücümüzün yettiği kadar bu kültürleri yaşatacağız. Burada en çok önemsediğimiz şey ise bu kültürlerimizin barış, kardeşlik ve huzur içinde beraber büyümeleri ve gelişmeleridir” ifadelerini kullandı.

İhsaniye Mahalle Muhtarı Yücel Şen de konuşmasında, “Başkanımız Mustafa Gültak, her konuda mahallemize destek veriyor. Hizmet deyince de aklımıza gelen tek isim Mustafa Gültak oluyor. Burada ekmeklerimizi pişirmek için 4 adet fırınımız yapıldı. Yakında 1 tane daha yapılacak. Kültürümüzü yaşatmak adına verdiği tüm desteklerden dolayı Başkanımız Gültak’a çok teşekkür ediyoruz” dedi.

