Can: "Van maçına taraftarlarımızın desteğini hissederek çıkacağız"

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Tarsus İdman Yurdu Basın Sözcüsü Hakan Canan Can, Van Büyükşehir Belediyesi Spor maçında tek hedeflerinin galibiyet olduğunu belirterek, bu karşılaşmada taraftarlarının desteğini yüreklerinde hissederek çıkacaklarını söyledi.

Tarsus İdman Yurdu Basın Sözcüsü Hakan Canan Can, Van Büyükşehir Belediye maçı öncesinde konuştu. Can, bu maça hazır olduklarını, yönetim, teknik ekip ve oyuncular olarak sezona iyi bir giriş yapmak istediklerini belirterek, "20202021 sezonuna galibiyetle başlamak istiyoruz. Pandemi tedbirleri kapsamında Van Belediyesi maçına taraftarlarımızdan yoksun çıkacağız ancak desteklerini yüreğimizde hissedeceğiz. Teknik ekip ve oyuncularımıza güveniyoruz. Sezona 3 puanla başlayarak moral bulmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.



Can, takım kaptanları Nurullah ve Ferhat ile yeniden anlaştıklarını duyurdu

Takımın 2 önemli ismi Ferhat ile Nurullah'ın geçen sezonki alacaklarından feragat ettiğini ettiğini söyleyen Can, "Ferhat ile Nurullah ile yapılan görüşmemizde Tarsus İdman Yurdu'nda kalmak formayı yeniden giymek istediklerini belirttiler. Geçen sezonki alacaklarından feragat edeceklerini, aynı zamanda ise transfer ücretinden de indirim yapacaklarını belirten Ferhat ve Nurullah ile yeniden anlaşmak için yönetim kurulu ve teknik heyetimizle istişare ederek kaptanlarımızla yeniden anlaştık. Her iki tarafa da hayırlı olsun. Ferhat ile Nurullah sözleşme imzaladıktan sonra Tarsus İdman Yurdu ailesiyle yeniden bir arada olmaktan büyük onur, mutluluk ve gurur duyduklarını ifade etmişlerdir" açıklamasını yaptı.

