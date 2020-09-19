Romanların renkli dünyası duvarlara yansıyor



Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)MERSİN´de, ağırlıklı olarak Roman vatandaşların yaşadığı mahallede duvarlar, resimlerle süslenerek renklendiriliyor. Çalışmaları gerçekleştiren Mersin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Nurseren Tor, "Romanların özgürlük duygusunu, neşesini, eğlencesini ve çok renkliliğini bu resimlerde vermeye çalışıyoruz" dedi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Akdeniz ilçesindeki Turgutreis Mahallesi´nde ağırlıklı olarak Roman vatandaşların yaşadığı sokaklarda sanatsal çalışma yapıyor. Çalışmayla hem mahallenin çehresi değişiyor hem de sokaklar renklendiriliyor. Vatandaşlar da çalışmalara katılarak hem destek oluyor hem de renkli iç dünyalarını sokaklara yansıtıyor. Çalışmaları gerçekleştiren Mersin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Nurseren Tor ve ekibi, ağırlıklı olarak Roman vatandaşların yer aldığı sokaklardaki gri duvarları, sanatın gücüyle renkli figürlere dönüştürüyor.

'MAHALLEYİ AÇIK HAVA MÜZESİNE ÇEVİRMEYE ÇALIŞACAĞIZ'

Nurseren Tor, Romanların renkli dünyalarını duvarlara yansıtmak istediklerini belirterek, "Burada, Romanların özgürlük duygusunu, neşesini, eğlencesini ve çok renkliliğini bu resimlerde vermeye çalışıyoruz. Eğlenceye yönelik resimleri duvarlara yansıtmaya çalışıyoruz. Romanların içgüdüsel olarak sanata yatkınlıkları var. Biz çalışmaya başladıktan sonra insanlar çok ilgi gösterdi. Mutlu oluyorlar, çok seviniyorlar. Bu duvarların yeniden görsel olarak hoş bir görüntü vermesi onları çok mutlu etti. Onlara yeni bir dünya göstermek hedefiyle başladık. Çalışma tüm sokakları kapsayacak. Biz böyle her hafta sonu çalışmalarımızla diğer sokaklara da yayılacağız. Roman mahallesini açık hava müzesine çevirmeye çalışacağız. Bize katkı sağlamaya, yardım etmeye çalışıyorlar. Bu seferberlik de beni çok mutlu ediyor" dedi.

'ÇOCUKLAR GELİP POZ VERMEK İSTİYORLAR'

İnsan figürü üzerine yoğunlaşacaklarını ifade eden Tor, özellikle çocuklar için eğlenceli çalışmalar yaptıklarını belirtti. Tor, "Figüratif çalışacağız. Çünkü halk daha çok figür seviyor. İnsanı görmek istiyor. Biz de doğal olarak insan figürü üzerinde yoğunlaştık. Çocuklar çok önemli burada. Çocuklara yönelik birtakım görüntüler yapmaya çalışıyoruz. Hatta biz çalışırken gelip kendileri poz vermek istiyorlar. Bu figürleri yaparken onları hayata bağlayan, teşvik eden görüntüler olsun istiyoruz" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Mersin / Akdeniz Mustafa ERCAN

2020-09-19 12:49:06



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