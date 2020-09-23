‘Umut Kolonyaları’ protokolü imzalandı Mersin Üniversitesi, Akdeniz Belediyesi ve Mersin Umut Girişimciler Üretim ve Pazarlama Kooperatifi arasında; kooperatif üyesi engeli bireylerin katkısıyla MÜKAM tarafından üretilen Umut Kolonyaları ile ilgili protokol imzalandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

‘Umut Kolonyaları’ protokolü imzalandı Mersin Üniversitesi, Akdeniz Belediyesi ve Mersin Umut Girişimciler Üretim ve Pazarlama Kooperatifi arasında; kooperatif üyesi engeli bireylerin katkısıyla MÜKAM tarafından üretilen Umut Kolonyaları ile ilgili protokol imzalandı

İHA

Mersin Üniversitesi, Akdeniz Belediyesi ve Mersin Umut Girişimciler Üretim ve Pazarlama Kooperatifi arasında; kooperatif üyesi engeli bireylerin katkısıyla Mersin Üniversitesi Kozmetik, Temizlik ve Kimyevi Ürünler Üretim, Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi (MÜKAM) tarafından üretilen "Umut Kolonyaları" ile ilgili protokol imzalandı.

‘Umut Kolonyaları’ protokolü imzalandı Mersin Üniversitesi, Akdeniz Belediyesi ve Mersin Umut Girişimciler Üretim ve Pazarlama Kooperatifi arasında; kooperatif üyesi engeli bireylerin katkısıyla MÜKAM tarafından üretilen Umut Kolonyaları ile ilgili protokol imzalandı

Mersin Üniversitesi, Akdeniz Belediyesi ve Mersin Umut Girişimciler Üretim ve Pazarlama Kooperatifi arasında; kooperatif üyesi engeli bireylerin katkısıyla Mersin Üniversitesi Kozmetik, Temizlik ve Kimyevi Ürünler Üretim, Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi (MÜKAM) tarafından üretilen "Umut Kolonyaları" ile ilgili protokol imzalandı.
Mersin Üniversitesi Senato Odasında gerçekleştirilen imza törenine; Mersin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı, Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, Mersin Umut Girişimciler Üretim ve Pazarlama Kooperatifi Başkanı Soner Demir, MÜKAM Müdürü Doç. Dr. Göktürk Avşar ile diğer yetkililer katıldı.

“Ülke çapında da bu ürünleri dağıtarak büyük bir eksikliği gidermiş olacağız”
İmza töreninde konuşan Mersin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı, Mersin Üniversitesi ve Akdeniz Belediyesi işbirliğiyle Mersin Umut Girişimciler Üretim ve Pazarlama Kooperatifi ile birlikte çok güzel bir projeye daha imza atıldığını söyledi. Rektör Çamsarı, temelleri pandemiden önce atılan, ancak pandemi döneminde duyulan ihtiyaç doğrultusunda hızla faaliyete geçirilen kimyasal ürünlerin üretiminden sorumlu merkez MÜKAM'ın, üniversite hastanesi ve kampüsünde dezenfektan ihtiyacı başta olmak üzere birçok ürünle hizmet verdiğini kaydetti. Prof. Dr. Çamsarı, Umut Girişimciler Kooperatifi’nin talebi ve Akdeniz Belediyesi'nin desteğiyle kısa sürede engelli bireylerin katılımının sağlandığı projenin hayata geçirildiğini belirterek, "Kapasite açısından gerçekten ciddi bir ihtiyacı gidereceğine inandığım dezenfektan ve kolonya başta olmak üzere ve ilerleyen süreçte diğer çeşitlerini de buna katarak güzel bir ürün yelpazesi elde ettik. İnşallah bundan sonra hem kooperatifimizle hem belediyeyle başta ilimiz olmak üzere ülke çapında da bu ürünleri dağıtarak büyük bir eksikliği gidermiş olacağız. Ben Mersin Üniversitesi olarak böyle bir projede olmaktan gurur duyuyorum ve sizlerin önünde başta Göktürk hocamız ve her iki başkanımız olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

“Bu kooperatif, Mersin’de ilk, Türkiye’de sekizinci kurulan kooperatif”
Akdeniz Belediye Başkanı Gültak da projenin önemine değinerek, “Ortada hem merdiven altı olmayan ürünler var hem bilimsel araştırmalar sonucu elde edilmiş ürünlerle Mersin Üniversitemiz var, bir o kadar da önemli engelli kardeşlerimiz var. Bu kooperatif, Mersin’de ilk, Türkiye’de sekizinci kurulan kooperatif. Bu üretimin bilimsel bir ayağı olması çok önemli. Bundan dolayı Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Çamsarı ve MÜKAM Müdürü Göktürk Avşar hocamıza teşekkür ediyoruz. Sosyal yönü olduğu kadar, sağlık yönü de olan bu projeyi önemsiyoruz” diye konuştu.
Başkan Gültak, diğer belediye ve kurumlara da kolonya ve dezenfektan ihtiyaçlarını bu doğrultuda gidermeleri önerisinde bulundu.

“Umut Kolonyalarını üretmenin haklı gururunu yaşıyoruz”
Mersin Umut Girişimciler Üretim ve Pazarlama Kooperatifi Başkanı Soner Demir ise “Engellilerin de neler başaracağını göstermiş olduk” diyerek, Rektör Çamsarı ile görüştüklerini ve kendisinin desteği sonrasında MÜKAM ile işbirliği yaparak Umut Kolonyalarının ortaya çıktığını belirtti. Demir, "Araştırmalarımız neticesinde, Çukurova Bölgesinde limon kolonyası üreten bir tesis olmadığını gördük. Mersin Üniversitemize ve MÜKAM Müdürü Göktürk hocamıza bu üretimi yapıp yapamayacağımızı danıştık. Şu an bunu gerçekleştirmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Bu projeyle birlikte, Mersin’de ilk engelsiz atölyemizi kurduk. Burada, engelli kardeşlerimizden 8 kişi istihdam edildi" ifadelerini kullandı.
Umut Kolonyalarının kendi baskı makineleriyle yine engelli çalışanlar tarafından brail alfabesiyle de etiket baskılarının gerçekleştiğini vurgulayan Demir, "Başta Rektörümüze ve Akdeniz Belediye Başkanımıza bize bu fırsatı verdiği için, bizlere inandığı ve güvendiği için, engellilerin neler yapıp neler başarabileceğini topluma, kamuoyuna ve Mersin'e duyurduğu için huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Yarınlar engel değil, umut dolu" dedi.

“Uygun fiyatlı, kaliteli ve sağlıklı ürünlerin üretimini gerçekleştirdik”
MÜKAM Müdürü Doç. Dr. Göktürk Avşar ise projede ilk olarak Mersin Üniversitesi Hastanesinin ihtiyaçlarını karşılamak üzere yola çıkıldığını, zaman içerisinde merkezde 30 farklı ürünün üretilir duruma geldiğini kaydetti. Pandemi ile birlikte Türkiye’de kolonya ve dezenfektan ihtiyacının arttığını vurgulayan Avşar, merdiven altı üretimlerin ciddi sağlık problemlerine yol açtığını, ancak MÜKAM’da uygun fiyatlı, kaliteli ve sağlıklı ürünlerin üretiminin gerçekleştirildiğini ifade etti. Merkezde özellikle bölgenin narenciye başta olmak üzere doğal ürünlerinden faydalandıklarını belirten Avşar, projeye emeği ve katkısı bulunanlara teşekkür etti.
Protokol töreni, karşılıklı imza atılması ile sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Mersin'de jandarma koronavirüs denetimlerinde 3 milyon 858 bin lira ceza kesti
YEREL HABERLER Mersin'de jandarma koronavirüs denetimlerinde 3 ...
Geri dönüşüm atölyesinde üretilen ürünler dikkat çekiyor
YEREL HABERLER Geri dönüşüm atölyesinde üretilen ürünler dikkat ...
Opr. Dr. Erkal: “Dünyada 800 milyon insan obez”
YEREL HABERLER Opr. Dr. Erkal: “Dünyada 800 milyon insan obez”
Mezitli'de ‘La Barba’ adlı tiyatro oyunu sahnelendi
YEREL HABERLER Mezitli'de ‘La Barba’ adlı tiyatro oyunu sahnelendi
Ahmet Emin Ahlatcı: “Enerji sektöründe satın alma veya şirket evlilikleriyle büyümeyi planlıyoruz” Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ahmet Emin Ahlatcı, enerji sektöründe doğalgaz, güneş enerjisi ve pil teknolojileri konusunda önemli yatırımlar yaptıklarına dikkat çekerek, milli otomobil TOGG’un çözüm ortağı olabileceklerini söyledi
YEREL HABERLER Ahmet Emin Ahlatcı: “Enerji sektöründe satın alma ...
Mersin'de asfaltta son teknoloji kullanılıyor Mersin Büyükşehir Belediyesi, sıcak asfalt çalışmalarında ilk kez multiplex duyarga sistemini kullandı
YEREL HABERLER Mersin'de asfaltta son teknoloji kullanılıyor Mersin ...
Rosatom Genel Müdürü Likhachev: “Misyonumuz, yüksek teknolojileri insanlığın hizmetine sunmak”
YEREL HABERLER Rosatom Genel Müdürü Likhachev: “Misyonumuz, yüksek ...
Mersin'de incir altın yılını yaşıyor Mut ilçesinde hasat sonuna gelinen incirin kilosu 8 liradan satılıyor
YEREL HABERLER Mersin'de incir altın yılını yaşıyor Mut ilçesinde ...
Mersin'de Covid kurallarına uymayanlara 3 milyon 858 bin lira ceza uygulandı
YEREL HABERLER Mersin'de Covid kurallarına uymayanlara 3 milyon 858 ...
32 dakikada dinlene dinlene arabayı parçaladı Mersin'de yolda park halindeki arabayı tekmeleyen ve taşla zarar veren kişi, güvenlik kameralarına yakalandı 32 dakika boyunca dinlene dinlene arabaya 37 bin liralık zarar veren kişi, rahat tavırlarıyla pes dedirtti Şikayet üzerine gözaltına alınan şahıs suçlamaları kabul etmezken, araba sahibi şüphelinin gereken cezayı almasını istiyor
YEREL HABERLER 32 dakikada dinlene dinlene arabayı ...
Pandeminin vurduğu esnaf, faizsiz kredi ve doğrudan destek istiyor Mersin ESOB Başkanı Dinçer, korona virüs salgınında en büyük sıkıntıyı esnaf ve sanatkarın çektiğini belirterek, acil destek olmazsa birçok esnafın bir daha kepenk açamayacağı uyarısında bulundu Dinçer: “Çok acil 2 yıl ödemesiz faizsiz kredi ve iş yeri kapalı olanlara doğrudan destek istiyoruz”
YEREL HABERLER Pandeminin vurduğu esnaf, faizsiz kredi ve doğrudan ...
Av yasağı kalkınca balık bolluğu nedeniyle fiyatlar düştü
YEREL HABERLER Av yasağı kalkınca balık bolluğu nedeniyle fiyatlar ...
Engelli çift, Tokyo Olimpiyatları´na hazırlanıyor
YEREL HABERLER Engelli çift, Tokyo Olimpiyatları´na hazırlanıyor
Paralimpik Atıcılık Türk ve Ukrayna Milli Takımlarının ortak kampları başladı 2021 Tokyo Olimpiyat kotası alan Türk Milli Takım sporcusu Hakan Çevik, milli takım sporcusu olan 12 yıllık eşi Suzan Çevik ile olimpiyatlara birlikte hazırlanıyor
YEREL HABERLER Paralimpik Atıcılık Türk ve Ukrayna Milli ...
Temizlik işçisi bulduğu altınları sahibine teslim etti Ömer Uysal'ın bulduğu yüzüğün sahibi ise ortaya çıkmadı
YEREL HABERLER Temizlik işçisi bulduğu altınları sahibine teslim ...
Gülnar’da jandarmadan Covid-19 denetimleri
YEREL HABERLER Gülnar’da jandarmadan Covid-19 denetimleri
Nüfus müdürlüklerinde 'tanımlama' yoğunluğu
YEREL HABERLER Nüfus müdürlüklerinde 'tanımlama' yoğunluğu
Akkuyu Nükleer A.Ş. Genel Müdürü Zoteeva: “İddialara yönelik araştırma yürütülmektedir” Akkuyu Nükleer A.Ş. Genel Müdürü Anastasia Zoteeva, Akkuyu NGS’de çalışan işçilerin aylardır maaşlarını alamadıkları yönündeki iddialarla ilgili olarak yüklenici şirketler bazında araştırma yürüttüklerini açıkladı
YEREL HABERLER Akkuyu Nükleer A.Ş. Genel Müdürü Zoteeva: “İddialara ...
Nikah öncesi parkta uyuyakalınca paraları çalındı
YEREL HABERLER Nikah öncesi parkta uyuyakalınca paraları çalındı
Temizlik işçisi bulduğu altınları sahibine teslim etti
YEREL HABERLER Temizlik işçisi bulduğu altınları sahibine teslim ...
Toroslar’da yeni yollar açılıyor
YEREL HABERLER Toroslar’da yeni yollar açılıyor
Tarsus jandarması Covid-19 denetimini sıklaştırdı
YEREL HABERLER Tarsus jandarması Covid-19 denetimini sıklaştırdı
Aracın kupası açılınca direğe çarptı Sürücü hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Aracın kupası açılınca direğe çarptı Sürücü hayatını ...
Trafikteki kaza kavgası kamerada Mersin’de seyir halindeki otomobile arkadan çarpan bisikletli iki genç ile araç sürücüsü arasında yaşanan kavga saniye saniye görüntülendi
YEREL HABERLER Trafikteki kaza kavgası kamerada Mersin’de seyir ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X