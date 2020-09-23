Yenişehir Belediyesinden sağlıkçılara konaklama desteği

– Mersin’in merkez ilçe Yenişehir Belediyesi ve Mersin Tabip Odası arasında imzalanan protokol kapsamında, sağlık çalışanları 28 Eylül tarihi itibariyle Yenişehir Belediyesi Mustafa Baysan Öğrenci Yurdunda ücretsiz konaklayabilecek. 4 yıldızlı otel konforundaki yurt binasında, her odada bir kişi olmak üzere 102 sağlıkçı kalabilecek. Sağlıkçılar bu şekilde ailelerini korona virüs riskinden uzak tutabilecek.

Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mersin Tabip Odası Başkanı Mehmet Antmen tarafından imzalanan protokolle Yenişehir Belediyesi, korona virüs ile mücadele eden sağlık çalışanlarına destek verecek. Başkan Özyiğit, “Sağlık çalışanlarımıza destek vermek bizim için bir onurdur. Yurt tahsisi Yenişehir halkının fedakarca mücadele eden sağlık çalışanlarıyla dayanışma içerisinde olduğunun güzel bir örneğidir” dedi.

Başkan Özyiğit, sağlıkçıların, enfekte olma ihtimallerine karşı ailelerini riskten uzak tutmak için evlerinden başka bir yerde konaklamaları konusunda talepte bulunduğunu ve bunun üzerine öğrenci yurdunu pandemi süresince sağlıkçıların hizmetine sunacaklarının sözünü vermişti. Yurdun tahsisi ile ilgili Başkan Özyiğit’in teklifi üzerine karar Yenişehir Belediye Meclisinde oy birliğiyle alınmıştı.



“Sevdiklerinin de yaşamlarının riske atmamak için tedbir almak istiyorlar”

Protokol imza töreninde konuşan Özyiğit, sağlık çalışanlarının canlarını hiçe sayarak mücadele ettiklerini ve korona virüs sürecini karşılıklı dayanışma ile geride bırakacaklarını belirterek, “Sağlık ordumuzun, Kurtuluş Savaşında en ön cephede savaşan ve bize özgür bir vatan bırakan kahramanlarımızdan hiçbir farkı yok. Sağlık çalışanları canlarını hiçe sayarak, maalesef tüm ülkemizi etkileyen Covid19 belasına karşı halkımızı koruyor ve mücadele ediyorlar. Sevdiklerinin de yaşamlarının riske atmamak için tedbir almak istiyorlar. Diyorlar ki ‘Kendimizden geçtik, hiç olmazsa çocuklarımıza, eşlerimize, anne ve babalarımıza zararımız olmasın’. Sağlıkçılarımızın bu talebi doğrultusunda Yenişehir Belediyesi olarak biz daha önce üniversiteli çocuklarımız için hazırladığımız Yenişehir Belediyesi Mustafa Baysan Yüksek Öğrenim Erkek Öğrenci Yurdumuzu tabiplerimize ve sağlık çalışanlarımıza açmış bulunmaktayız. Yurdumuz, daha önce hiç kullanılmamış 100’ün üzerinde odası ve sosyal alanlarıyla çok güzel bir tesis. Yurdumuzu, Mersin Tabip Odası Başkanımız Mehmet Antmen ve yönetimine teslim etmekten gurur ve onur duyuyorum. Bu, Yenişehir halkının bir dayanışma örneğidir. Hep birlikte bu mücadeleden başarılı bir şekilde çıkacağız. Karşılıklı dayanışma ile bu olumsuz süreci geride bırakacağız” ifadelerini kullandı.



“Yenişehir Belediyesi olarak daima sağlıkçılarımızın hizmetindeyiz”

Sivil toplum örgütlerinin, bu ülkenin nabzı ve sesi olduğunu vurgulayan Başkan Özyiğit, “STK’lar demokratik toplumların olmazsa olmaz, vazgeçilmez unsurlarıdırlar. Tabiplerimizden hiç bir olumsuzluğa boyun eğmeden bu süreçten olumsuz etkilenmemelerini ve morallerini düşürmemelerini istirham ediyorum. Sağlıkçılar moralli olursa biz sağlıklı olacağız, onlar güçlü olursa biz de güçlü olacağız. Sağlıkçılarla birlikteyiz, sonuna kadar birlikte yürüyeceğiz. Yenişehir Belediyesi olarak daima sağlıkçılarımızın hizmetindeyiz. Bu süreçte hayatını kaybeden tüm sağlık çalışanlarına, meslektaşlarıma ve vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Tedavi gören vatandaşlarımıza da geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” diye konuştu.



“Biz bu hizmeti çok değerli buluyoruz”

Yenişehir Belediyesine teşekkür eden Tabip Odası Başkanı Antmen ise “Mersin Tabip Odası ve tüm sağlık çalışanları adına Yenişehir Belediyesine ve Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit’e teşekkür ederim. Bugüne kadar yaklaşık 100 sağlık çalışanı Covid nedeniyle hayatını kaybetti. Bunlardan 41’i de doktordu. Bu nedenle biz bu hizmeti çok değerli buluyoruz” şeklinde konuştu.

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